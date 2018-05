Foto: Vid Ponikvar

... leta 2004 je slovenski plavalec Matjaž Markič na evropskem plavalnem prvenstvu v Madridu s časom 28,24 osvojil bronasto medaljo na 50 m prsno.

Pred Koprčanom sta preizkušnjo končala le slavni Ukrajinec Oleg Lisogor (27,55) in Francoz Hugues Duboscq (28,23). Emil Tahirovič je osvojil osmo mesto (28,63).

Markič je na tem prvenstvu osvojil edino moško medaljo za Slovenijo, so pa zato levji delež kolajn prispevale plavalke. Anja Čarman je bila srebrna na 800 metrov prosto in 200 metrov hrbtno, Alenka Kejžar je bila srebrna na 200 metrov prsno in Anja Klinar bronasta na 400 metrov mešano.

Zgodilo se je še …

Leta 1899 je bil v Montevideu ustanovljen Nacional, ki je pozneje postal najboljši urugvajski nogometni klub.

Leta 1933 je bila odigrana prva tekma na štadionu Comunale, ki ga uporablja torinski Juventus, nekoč pa je nosil ime fašističnega voditelja Benita Mussolinija.

Leta 1975 so nogometaši kijevskega Dinama na štadionu St. Jakob v Baslu premagali Ferencvaros iz Budimpešte s 3:0 in kot do tedaj prvo sovjetsko nogometno moštvo osvojili Pokal evropskih pokalnih zmagovalcev. Vodil jih je trener Valerij Lobanovski.

Leta 1977 je po remiju z 0:0 proti West Hamu Liverpool postal prvo angleško nogometno moštvo do tedaj, ki je osvojilo že deset naslovov prvoligaškega prvaka.

Leta 1977 je Danilo Popivoda zabil gol za Eintracht Braunschweig pri gostujoči zmagi v 33. krogu bundeslige proti Kaiserslauternu s 3:1.

Leta 1980 je Valencia osvojila pokal pokalnih zmagovalcev, ko je v finalu v Bruslju po kazenskih strelih s 5:4 premagala londonski Arsenal.

Leta 1993 je nogometna reprezentanca Savdske Arabije v Taifu premagala Macao z 8:0, kar je najvišja zmaga v njeni zgodovini.

Leta 1997 je v finalu pokala pokalnih zmagovalcev Barcelona v Rotterdamu premagala Paris SG z 1:0. Strelec edinega gola je bil v 39. minuti iz enajstmetrovke brazilski nogometaš Ronaldo.

Leta 2011 je slovenski telovadec Mitja Petkovšek na tekmi svetovnega pokala v Moskvi z oceno 15,325 osvojil drugo mesto na bradlji in postal skupni zmagovalec sezone na tem orodju.

Rodili so se …

1942 – pokojni ruski atlet Valerij Brumel

1959 – nekdanji slovenski nogometaš Sašo Rozman

1962 – nekdanji poljski nogometaš Jan Urban

1973 – nekdanji turški nogometaš Hakan Ünsal

1979 – nekdanji ekvadorski nogometaš Carlos Tenorio

1980 – nekdanji češki nogometaš Zdenek Grygera

1980 – nekdanji slovenski nogometaš Primož Brumen

1981 – nekdanji slovenski nogometaš Blaž Pate

1983 – slovenski košarkar Uroš Slokar

1984 – nemški nogometaš Michael Rensing

1985 – slovenski nogometaš Miroslav Cvijanovič

1993 – francoska teniška igralka Kristina Mladenovic

1994 – brazilski nogometaš Marquinhos