Ganljivo sporočilo Tadeja Pogačarja

Jan Polanc je danes sporočil novico, da se je po številnih pregledih skupaj z zdravniškim osebjem in ekipo UAE Emirates odločil, da konča svojo kolesarsko pot. Svojemu velikemu prijatelju in kolegu pri UAE Emirates se je danes z zapisom na družbenih omrežjih poklonil tudi Tadej Pogačar, ki mu je Polanc med drugim leta 2020 pomagal do zmage na dirki po Franciji.

"Niti predstavljati si ne morem, kako težko je končati kariero tako zgodaj, zato se ti želim zahvaliti za vsa pretekla leta. Ustvaril si nama nekaj izjemnih spominov, veliko si mi pomagal in pokazal pravo pot v kolesarstvu. Si navdih za številne otroke, ki si želijo, da bi bili videti tako kul, kot smo bili mi, ko smo osvojili svoj prvi Tour," je zapisal Pogačar.

"Vem, da to zate ni zadnje poglavje v kolesarstvu in da boš dosegel še mnogo več. A najprej poskrbi za svoje zdravje in se vidiva kmalu. Hvala za vse, Polde!" je še sklenil Pogačar.

Ob slovesu pa se je po izjavi za ekipo UAE Emirates na Instagramu oglasil tudi Polanc. "Zdaj ko so novice uradno zunaj, bi rad povedal, da se bom upokojil od profesionalnega kolesarstva zaradi zdravstvenih težav. Odločitev je bila težka, ampak zdravje in družina sta na prvem mestu. V tem primeru bi se rad zahvalil UAE Team Emirates za priložnost in njihovo podporo v moji kolesarski karieri. Vedno bodo moja kolesarska družina," je zapisal Polanc. "Rad bi se zahvalil svoji družini in prijateljem, ki so mi vsak trenutek moje kariere stali ob strani. Na koncu se želim zahvaliti še svojim navijačem, ki so navijali za mene in mi stali ob strani ter proslavljali z menoj vse moje dosežke. Hvala vsem in vse dobro."

