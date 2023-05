Novi lastnik rožnate majice šokiran, ko je prejel sporočilo Remca Evenepoela

Nekaj ur po zmagi Remca Evenepoela na nedeljski posamični vožnji na čas je sledil velik šok, ko je Belgijec sporočil, da predčasno zapušča Dirko po Italiji. Pozitiven rezultat testa na koronaivrus je bil razlog za to, da se je umaknil z Gira in se tako "odstranil" iz boja za skupno zmago, ki jo je napadal in je bila tudi njegov cilj.

Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) je tako postal vodilni na Dirki po Italiji. Izkušeni Britanec se ni nadejal, da bo na takšen način prišel do rožnate majice, je pa v uvodnih devetih etapah pokazal, da je v odlični formi.

"Sploh po tistem s Primožem Rogličem sem mislil, da je šala"

"Prejel sem sporočilo od Remca, preden je novica o njegovem pozitivnem rezultatu prišla v javnost. Poslal mi je sporočilo, da je pozitiven in da mora odnehati. Sprva sem mislil, da je šala, sploh po tistem s Primožem Rogličem, a se je izkazalo za resnično. Zaželel mi je uspeh, sam sem tudi njemu zaželel vse najboljše. Upam, da se bo kmalu vrnil na kolo," je na prosti dan dejal Thomas.

Geraint Thomas je bil odličen na nedeljskem kronometru. Foto: Reuters

Nepričakovano bo 36-letni Britanec tako začel drugi teden Gira kot vodilni v skupnem seštevku: "V čast mi je, da sem vodilni, čeprav nisem pričakoval, da bi prišel na takšen način do vodilnega položaja. A tako pač gre. Ponosno bom branil rožnato majico. Ali sem favorit za skupno zmago? To bom prepustil stavnicam."

Zaostrena pravila Remco Evenpoel je danes že zapustil dirko in z avtom odpotoval domov. Po nedeljski novici so organizatorji sporočili, da bodo po zadnjih okužbah zaostrili pravila okoli koronavirusa. Po novem so tako maske za kolesarje obvezne takoj, ko prečkajo ciljno črto, ob tem pa so obvezne tudi na dopinških kontrolah in pred startom. Ob tem so maske obvezne tudi za vse, ki bodo v stiku s kolesarji. Da bodo zaostrili pogoje, so že potrdili pri Ineosu, kjer je Thomas povedal, da se bodo vrnili h ukrepom, ki so jim sledili med epidemijo. Ob tem so iz Gira še sporočili, da so ekipam na voljo tudi testi, medtem ko odločitev o testiranju ostaja odločitev znotraj ekipa. Arrivederci, Remco. 👋😓 #Giro pic.twitter.com/g3kqtqX1RB — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 15, 2023 Evenepoel je sicer šesti kolesar, ki je zapustil dirko zaradi okužbe s koronavirusom. Poleg njega je bil v nedeljo pozitiven še Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost). Že pred tem pa so pozitiven test oddali tudi Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe) in Clement Russo (Arkea-Samsic)

Veliko spoštovanje do Rogliča

"Imam rožnato majico, vendar je Roglič zelo blizu v skupnem seštevku. A ni le Roglič. Vsi v prvi deseterici so nevarni. Dirka je v celoti odprta, a smo v dobri formi. S Sivakovim, Arensmanom in De Plusom imamo veliko kart, s katerimi razpolagamo, in to nam lahko pride še kako prav," je Thomas pogledal proti skupnemu boju za zmago.

Skupaj s Hartom sta osrednja aduta Ineos Grenadiers. Foto: Guliverimage

V zelo dobrem položaju je tudi njegov moštveni kolega Tao Geoghegan Hart, ki je Giro osvojil že leta 2020, se pa oba zavedata, da je ključni mož, na katerega bo treba paziti, Primož Roglič: "S Taom sva približno v istem položaju. Če se bo hitro izkazalo, da je močnejši, mu bom z veseljem pomagal. Verjamem, da bo Tao enako storil zame. Ne bojimo se določenih kolesarjev, a v isti sapi dodajam, da imamo veliko spoštovanje do Rogliča. Predstavlja nevarnost, ampak še enkrat, tudi drugi kolesarji so dobri. Giro d'Italia se pravzaprav začenja. Pred nami je vsaj pet gorskih etap."