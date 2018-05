Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 2002 je Slovenija na zadnji pripravljalni tekmi pred odhodom na svetovno prvenstvo v Južno Korejo in na Japonsko v Ljubljani pred 7.000 navijači gostila Gano in zmagala z 2:0.

Gola sta prispevala Džoni Novak in Zlatko Zahović, ki ga je v 61. minuti selektor Srečko Katanec zamenjal. Jezen nad odločitvijo je Zahović odkorakal naravnost v garderobo. Jasno je bilo, da se nekaj dogaja med selektorjem in zvezdnikom ekipe. To se je pozneje potrdilo z znamenitim sporom po prvi tekmi svetovnega prvenstva proti Španiji.

Zgodilo se je še …

Leta 1974 je Bayern München v finalu pokala državnih prvakov (kasneje liga prvakov) s 4:0 premagal Atletico Madrid na štadionu Heysel v Bruslju pred 23 tisoč gledalci. Gole za Nemce sta zabila Gerd Müller in Uli Hoeness.

Leta 1972 je londonski Tottenham na povratni tekmi finala pokala Uefa z 1:1 remiziral proti Wolverhamptonu in s skupnim izidom 3:2 osvojil prestižno lovoriko. Pokal Uefa so izpeljali prvič, in sicer po vzoru prejšnjega pokala velesejmskih mest.

Leta 1989 je Napoli, za katerega je igral tudi Diego Armando Maradona, na povratni tekmi finala pokala Uefa (prejšnji pokal velesejmskih mest) na Neckarstadionu pred 67 tisoč gledalci remiziral proti Stuttgartu s 3:3 in s skupnim izidom 5:4 osvojil prestižno tekmovanje.

Leta 1991 je po finalni zmagi nad moštvom Crystal Palace z 1:0 (zadel je Lee Martin) Manchester United postal tretji britanski klub, ki je sedemkrat osvojil pokal angleške nogometne zveze FA. Pred njim sta si toliko pokalnih lovorik priigrala že Tottenham in Aston Villa.

Leta 1992 je 32. pokal Evropske nogometne zveze osvojil Juventus, potem ko je v dveh tekmah s 3:1 in 0:0 premagal prav tako italijanski klub Fiorentino.

Leta 1995 je Parma na povratni tekmi finala pokala Uefa na štadionu San Siro v Milanu pred 80.754 gledalci remizirala z 1:1 proti Juventusu in s skupnim izidom 2:1 osvojila prestižno tekmovanje. Gola na obeh tekmah je za Parmo zabil Dino Baggio.

Leta 1997 je nekdanji nizozemski zvezdnik Ruud Gullit kot prvi nebritanski trener osvojil angleški pokal FA, potem ko je njegov Chelsea na Wembleyju porazil Middlesbrough z 2:0.

Leta 2000 je turški Galatasaray na štadionu Parken v Köbenhavnu v finalu pokala Uefa premagal londonski Arsenal s 4:1 po streljanju enajstmetrovk (po rednem delu igre je bilo 4:1).

Leta 2003 so rokometašice Krima Ete Kotexa drugič zmagale v ligi prvakinj.

Leta 2003 je slovenska judoistka Raša Sraka postala evropska prvakinja v kategoriji do 70 kilogramov na prvenstvu v Düsseldorfu.

Leta 2005 je Publikum v Celju v areni Petrol v finalu slovenskega pokala premagal Gorico z 1:0 in pred domačimi navijači osvojil lovoriko. Odločitev je padla v 73. minuti, ko je avtogol zabil Vladimir Lungu.

Leta 2006 je španska Barcelona na Parku princev v Parizu v finalu lige prvakov z 2:1 premagala londonski Arsenal in osvojila drugi naslov evropskega prvaka v zgodovini kluba. Odločilni gol je v 81. minuti zabil rezervist Juliano Belletti.

Leta 2017 je nekdanji svetovni motociklistični prvak razreda motoGP Nicky Hayden je bil po poročanju medijev med kolesarjenjem v Italiji udeležen v prometno nesrečo. Petintridesetletnega Američana naj bi pri Riccioneju pri Riminiju med kolesarjenjem podrl avtomobil, 35-letnik je pri tem najprej trčil v vetrobransko steklo, nato pa ga je odbilo na cestišče. Hayden je utrpel hude poškodbe in pet dni pozneje umrl.

Rodili so se:

1929 - nekdanji hrvaški nogometaš Branko Zebec

1969 - nekdanji argentinski nogometaš Jose Antonio Chamot

1974 - nekdanji slovenski nogometaš Bogomir Deisinger

1981 - angleški nogometaš Leon Osman

1981 - grški nogometaš Giannis Taralidis

1982 - francoski košarkar Tony Parker

1983 - nizozemski nogometaš Nicky Hofs

1986 - slovenski nogometaš Bojan Jokič