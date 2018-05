Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 1909 se je rodil teniški igralec Fred Perry, nekdanja številka ena svetovnega tenisa. Perry je dobil osem turnirjev za grand slam, dvakrat pa je še zaigral v finalu. Trikrat je osvojil OP ZDA in Wimbledon, po enkrat pa je slavil v Avstraliji in Franciji.

Perry je bil prvi igralec, ki je dobil vse štiri turnirje za grand slam. Vse od leta 1936 so Britanci čakali na novega wimbledonskega šampiona. Leta 2013 je to postal Andy Murray, ko je v finalu s 6:4, 7:5 in 6:4 premagal Novaka Đokovića.

Zgodilo se je še …

Leta 1960 je Real Madrid v finalu pokala državnih prvakov (kasneje liga prvakov) s 7:3 premagal Eintracht Frankfurt na štadionu Hempden Park v Glasgowu pred 135 tisoč navijači. Junaka tekme sta bila Ferenc Puskas, ki je zabil kar štiri gole, tri pa je pristavil Alfredo di Stefano.

Leta 1977 je Juventus na povratni tekmi finala pokala UEFA (prejšnji pokal velesejemskih mest) z 1:2 izgubil proti Athleticu Bilbau na štadionu San Mames v Bilbau pred 43 tisoč navijači, a s skupnim izidom 2:2 zaradi zadetka več v gosteh vseeno osvojil prestižno lovoriko.

Leta 1983 je belgijski Anderlecht na povratni tekmi finala pokala UEFA (prejšnji pokal velesejemskih mest) remiziral z 1:1 proti Benfici na štadionu La Luz v Lizboni pred 80 tisoč navijači in s skupnim izidom 2:1 osvojil prestižno lovoriko.

Leta 1994 je na prijateljski tekmi proti Argentini v Santiagu de Chilu (3:3) prvič za Čile zaigral Marcelo Salas, najboljši strelec v zgodovini čilske reprezentance (35 golov), in že ob debiju zabil gol. Zbral je 64 nastopov v izbrani vrsti.

Leta 1994 je Milan na štadionu Spirosa Louisa v finalu lige prvakov s 4:0 premagal špansko Barcelono in osvojil naslov evropskega prvaka.

Leta 1994 so rokometašice Belinke Olimpije na petem, odločilnem srečanju za naslov državnih prvakinj v prvi slovenski rokometni ligi na Galjevici premagale Krim Electo s 20:19 (11:6).

Leta 1999 je Darko Milanič z graškim Sturmom osvojil naslov avstrijskega pokalnega prvaka. LASK iz Linza je premagal s 4:2 po strelih z bele točke. Po rednem delu igre je bilo 1:1, Milanič pa je v igro vstopil v 110. minuti. V dresu LASK je od prve do zadnje minute igral Željko Milinovič.

Leta 2000 je v 88. letu starosti umrl nekdanji brazilski reprezentant Domingos Antonio da Guia, ki je nastopil na svetovnem prvenstvu 1938.

Leta 2001 je Zlatko Zahovič prispeval gol za zmago Valencie z 1:0 nad Athleticom Bilbaom v 35. krogu španske prve lige. Odločilni gol je z bele točke zabil v 90. minuti.

Leta 2005 je moskovski CSKA v Lizboni na štadionu Joseja Alvaldeja v finalu pokala UEFA premagala domači Sporting s 3:1 in šokiral Portugalce.

Rodili so se …

1908 – nekdanji angleški teniški igralec Fred Perry

1942 – nekdanji angleški nogometaš Nobby Stiles

1960 – nekdanji teniški igralec Yannick Noah

1977 – nekdanji angleški nogometaš Danny Mills

1978 – nekdanji portugalski nogometaš Ricardo Carvalho

1979 – slovenski nogometaš Milivoje Novaković

1983 – angleški nogometaš Garry O'Neil