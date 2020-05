Katja Višnar se tudi uradno poslavlja od tekaških smučin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katja Višnar se je že nekaj časa spogledovala s koncem športne kariere, a zdaj se je zares odločila tekaške smuči postaviti v kot in v svojem življenju najti nove izzive.

Katja Višnar je lani z Anamarijo Lampič na svetovnem prvenstvu v Seefeldu osvojila srebrno medaljo. Foto: Sportida

Uresničila je svoje otroške sanje

"Čas je, da se poslovim in zaprem eno poglavje v svojem življenju. Moja kariera je bila fantastična, polna spominov, ki jih ne bom nikoli pozabila. Moje otroške sanje so se mi uresničile, ko sem nastopila na svojih prvih olimpijskih igrah, a po Vancouvru se je veliko spremenilo. Moji ciliji so rasli. Če se ozrem nazaj, sem ponosna na tisto, kar sem dosegla," je na družbenih omrežjih zapisala Katja, ki je rezultatsko ponosna predvsem na drugo mesto na lanskem svetovnem prvenstvu v Seefeldu.

Po končani karieri bo imela več časa za družino. Foto: Grega Valančič / Sportida

Šestintridesetletna Višnarjeva je zelo ponosna, da ji je v zadnjih letih kariere uspelo usklajevati materinstvo in vrhunsko športno kariero. Zapisala je, da ji to ne bi uspelo brez njenega moža Ole (Ola Vigen Hattestad, op. p.), družine, prijateljev in Smučarske zveze Slovenije.

"Veselim se naslednjega poglavja v svojem življenju, ko bom lahko več časa preživela z Ludvigom in Olo," je še zapisala Blejka.

Foto: Facebook