Nejc Brodar, pri delu mu pomaga tudi nekdanji olimpijski prvak Ola Vigen Hattestad, zadnja leta uspešno vodi slovensko reprezentanco. V rezultatih v slovenski reprezentanci prednjači predvsem Anamarija Lampič, ki sodeluje z italijanskim trenerjem. Iz leta v leto pa vse bolj napreduje tudi moški del ekipe. Predvsem Miha Šimenc, ki je letos poskrbel za nekaj odmevnih rezultatov. Tudi zanje se je sezona končala predčasno, s tem pa je Anamarija Lampič, ki je bila še v igri za mali kristalni globus, v svetovnem pokalu v seštevku sprinta zasedla 3. mesto. Kot kaže, se bodo nekatere tekmovalke letos poslovile. Vesna Fabjan še razmišlja o svojem nadaljevanju športne kariere, medtem ko je Katja Višnar že lani dejala, da je letos njena zadnja sezona, Alenka Čebašek pa je v veselem pričakovanju. Brodar v prihodnosti računa na mlajše tekmovalke, a ga glede na trenutne razmere, ki vladajo po svetu, čaka kar nekaj izzivov.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako je na vas, kot trenerja, vplivala odpoved zadnjih tekem v svetovnem pokalu?

Če gledam iz tekmovalnega vidika, vsi vemo, po kaj smo šli v Kanado. Vemo, da je bil vložek, oziroma izplen bi bil lahko velik. Ana (Anamarija Lampič, op. p.) se je borila za mali kristalni globus. Mi smo šli v Kanado z mislijo, da Ana ta globus osvoji. Kar se tiče same odpovedi je stvar same mednarodne zveze, ki sama ne more odpovedati tekme, saj pozneje zaradi tega dobi povrnjena finančna sredstva. Oni so čakali, da to stori organizator, a tudi organizator ima svoje računice … Vse se vrti okoli denarja. Dokler organizator ni odpovedal tekme, nismo vedeli, kako in kaj se bodo stvari odvijale. Sicer je res, da Norvežani niso prišli na prizorišče, domov so odšli tudi Švedi in Finci.

Stvar se je razvila tako, kot se je, sezona se je končala in zadnja dva dneva smo se ukvarjali s tem, kako bi čim prej dobili letalske karte in se vrnili domov. Moram povedati, da v tistem trenutku noben ni čutil nobenega pritiska, da se ne bi mogli vrniti domov ali da bi zapirali meje. Ne glede na vse, nas na poti domov ni nihče varnostno ali zdravstveno pregledal. Domov smo se vrnili 14. marca in k sreči smo se izognili vsemu.

Foto: Vid Ponikvar Verjetno ste lahko z letošnjo sezono zelo zadovoljni. Je morda kje kaj zmanjkalo ali ste morda od koga pričakovali več?

V letošnji sezoni rezultati sami govorijo zase. Vemo, da je bila Eva Urevc poškodovana, kar je za nas pomenil velik minus. Eva je že sezono pred tem kazala dobre rezultate in z neko nadgradnjo, bi lahko sledila vzponu v svoji karieri. Morda ji manjka nekaj konstantnosti, a to so stvari, ki se jih da z leti natrenirati. Alenka (Čebašek, op. p.) ni pokazala veliko. Nastopila je na dveh tekmah, potem je zanosila in se umaknila. Glede nje ne morem dati celotne ocene. Na nek način ni noben ostal dolžnik, vsaj tisti, nad katerimi imam jaz nekaj več vpliva. Katja Višnar je v svoji zadnji sezoni želela doseči zmago v svetovnem pokalu. Žal je ni dosegla, ampak težko bi rekel, da je bila zaradi tega zanjo neuspešna sezona. Imela je nekaj dobrih rezultatov, a žal so se ji pojavljale napake iz taktičnega vidika. Na primer v Drammnu je bila zmožna zmagati kvalifikacije, potem pa je izpadala v četrtfinalu.

Miha Šimenc je v letošnji sezoni naredil še korak naprej. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Torej ste na splošno zadovoljni s sezono?

Na splošno gledano imamo največ težav na razdaljah, če izvzamem Ano. Mi poskušamo trening usmerjati tudi v razdalje. A ob tem imam določene pomisleke. Mislim, da je smučarski tek na nek način postal tako specifičen, da bo vedno več razlik med sprintom in v razdalji. Sicer je res, da dobri sprinterji dobro tečejo tudi na razdalji, vendar ne zmagujejo, ampak osvajajo točke. Mogoče je naš cilj za prihodnjo sezono, da še nadgradimo aerobno vzdržljivost.

Če sem vas prav razumel, se boste v prihodnje malo bolj specializirali na določene discipline? Janez Lampič Foto: Grega Valančič / Sportida

Sam nisem pristaš popolne specializacije. Predvsem poletno obdobje mora biti usmerjeno v širino. Torej, postaviti je treba prave temelje in na podlagi tega graditi naprej. A v tem trenutku, vsaj v moški ekipi, Janez Lampič niti Miha Šimenc nista tekmovalca, ki bi bila zelo dobra na razdalji. Oba sta bolj sprinterja.

"S tekmovalci sicer smo v stikih, a so na nek način dovolj stari, da vedo, da ne smejo prekiniti z vadbo." Foto: Boštjan Boh

Glede na nastali položaj so tekmovalci prepuščeni samim sebi. Koliko ste v stikih s tekmovalci?

Na žalost se moramo držati pravil. Takoj, po končani sezoni je smučarska zveza prepovedala vse trenažne procese. Predvsem zaradi tega, da se ne bi skupaj vozili v kombiju in bi na ta način ogrožali drug drugega. Dodatno težavo predstavlja tudi ukrep - prepovedano prehajanje občinskih mej. Če se je moral koronavirus zgoditi, se je za nas zgodil v najboljšem možnem času. Torej, po koncu sezone in glede na položaj, ki ga trenutno spremljam po medijih, upam, da se bo do prvega maja, ko začnemo s pripravami na novo sezono, položaj nekoliko umiril. S tem ne mislim, da bomo lahko že takoj šli na skupne priprave, ampak da bodo vsaj treningi začeli potekati normalno. S tekmovalci sicer smo v stikih, a so na nek način dovolj stari, da vedo, da ne smejo prekiniti z vadbo. Oni so še vedno aktivni, je pa res, da se je ta obseg zdaj zmanjšal.

Foto: Vid Ponikvar

Ko ste ravno omenili novo sezono. Ste si že postavili cilje za novo sezono?

Pravzaprav smo šele zaključili lansko sezono. Zdaj čakamo na potrjen finančni načrt, po katerem bomo lahko začeli načrtovati novo sezono. Po informaciji, ki jih imam, bo tudi pri nas recesija in se bo temu treba prilagoditi. Vemo, da denarja na nek način ni nikoli dovolj, ampak so določeni minimalni proračuni, ki bi jih morala imeti prva ekipa. Jaz upam, da bomo lahko zadovoljili te potrebe. Dejstvo je, da si letos želimo izvesti več višinskega treninga. Na eni strani imamo možnost treninga z višinskimi sobami v Planici, po drugi strani pa računam, da bi lahko kakšen trening naredili v Livignu. Seveda, naši glavni cilji so tekme svetovnega pokala, vrhunec sezone pa je svetovno prvenstvo v Oberstdorfu, kjer mislim, da bi lahko v sprintu posegali po najvišjih rezultatih. Tukaj nimam v mislih samo Ane, ampak tudi koga drugega. Vemo, da se vrača Eva, Miha napreduje, tudi Janez napreduje, ampak sem od njega želel nekaj več. Pri Janezu smo morali povečati skupno število ur treninga, ker je imel v zadnjih sezonah prevelik minus. Upam in računam, da je bila ta sezona zanj dobra naložba in da se bo vse skupaj spremenilo v prihodnji sezoni.

Vesna Fabjan se še odloča, ali bo nadaljevala športno pot. Foto: Gulliver/Getty Images

Med vrsticami ste mi nekako omenili, da na Alenko Čebašek in Katjo Višnar v prihodnje ne boste mogli več računati. Kako je z Vesno Fabjan? Bo še vztrajala?

Z Vesno sem bil v zadnjem času dvakrat v stiku. Nazadnje sem jo poklical prejšnji torek in dejala mi je, da mora še razmisliti. Mislim, da bo Vesna svojo odločitev sporočila do začetka pripravljalnega obdobja, torej do začetka maja. Upam, da se bo odločila tako, kot misli, da je zanjo najbolje. Nič ne želim špekulirati, raje bi počakal, da sama pove, kako se je odločila.

Kako kaže v mlajših kategorijah, imamo zadaj perspektivne tekmovalke in tekmovalce?

Na žalost jih v tem trenutku ne vidim veliko. Smučarski tek kot sama panoga bo morala v prihodnosti najti rešitev. Ta rešitev je v tem, da bomo mogli misli, ne gleda na položaj, v katerem smo se znašli, usmeriti v prihodnost. Tu imam v mislih domače svetovno prvenstvo (Planica 2023). Treba bo vložiti v razvoj mladih tekmovalcev, da bi lahko do svetovnega prvenstva imeli konkurenčno štafeto na domačem SP. Jaz ne pričakujem, da se bodo borili za medalje, ampak ne bi si želel, da gredo na start v smislu, važno je sodelovati ... Domače svetovno prvenstvo je nekaj posebnega in tam moramo narediti vse, da bi bil naš izplen najboljši. Pričakujem pomoč smučarske zveze in neko dolgoročno vizijo panoge.

Ola Vigen Hattestad, nekdanji olimpijski prvak, naj bi tudi v prihodnje delal v slovenski reprezentanci. Foto: Gulliver/Getty Images

V zadnjih sezonah vam pomaga tudi Norvežan Ola Vigen Hattestad. Kako je z njegovo prihodnostjo v slovenski reprezentanci?

Pogovore, ki sva jih imela ob koncu sezone, kažejo na to, da ostaja. Niti z eno besedo mi ni omenil, da bi šel drugam. Pogovarjala sva se tudi o tem, kaj bi bilo treba spremeniti. Rezov v trenerske plače za zdaj ne načrtujemo in upam, da bodo lahko zagotovili dovoljšen proračun, torej 180 tisoč evrov, ki jih prva ekipa potrebuje za pripravljalno in tekmovalno obdobje.