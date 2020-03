"Če po pravici povem, si najprej želim, da pridem varno domov"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

" Morda se celo malo premalo zavedamo, kaj uspeva Mihi," je pred časom o Mihi Šimencu, slovenskemu smučarju tekaču, povedala Petra Majdič, nekdanja vrhunska tekačica na smučeh. Po skrajšani sezoni smo tik pred odhodom iz Kanade stopili v stik z Miho, ki je podal oceno letošnje sezone in izrazil željo, da bi se rad čim bolj normalno vrnili domov.

Miha Šimenc se je letos dvakrat zavihtel med deseterico. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Letos dvakrat med deseterico

Miha Šimenc je v letošnji sezoni znova pisal zgodovino slovenskega moškega teka na smučeh. Morda so njegovi rezultati ostali nekoliko v senci rezultatov Anamarije Lampič, a dejstvo je, da je naš tekmovalec vedno bližje svetovni konkurenci. V letošnji sezoni se je dvakrat prebil med deset najboljših tekmovalcev, kar je bilo še dve leti nazaj znanstvena fantastika za moški slovenski tek na smučeh. Šimenc je letos v italijanskem Val di Fiemmeju v klasičnem sprintu zasedel osmo mesto, v švedskem Areju pa je v prostem sprintu bil sedmi in za las zgrešil tako želeni finale.

"Malo mi je žal. Imeli bi serijo sprintov, kjer bi lahko še kaj pokazal in dosegel tisto, kar sem si zastavil." Foto: Grega Valančič/Sportida

Miha je imel velike rezultatske apetite tudi na kanadsko-ameriški turneji, ki pa je zaradi koronavirusa odpadla. Ko smo ga vprašali, kako je zadovoljen s skrajšano sezono, so bili njegovi občutki mešani.

"Zadovoljen sem, po svoje pa tudi ne. Od zadnjih tekem sem si kar nekaj obetal oziroma sem si želel, da bi jih speljali. Drugače pa lahko celo sezono ocenim kot uspešno," je v uvodu povedal Šimenc, s katerim smo se pogovarjali v petek, ko so v slovenski reprezentanci ravno pakirali kovčke za odhod domov. "Malo mi je žal. Imeli bi serijo sprintov, kjer bi lahko še kaj pokazal in dosegel tisto, kar sem si zastavil. Torej, da se prebijem do finala. A zdaj je, kar je. Seveda pa motivacija za prihodnjo sezono ostaja."

Še ne ve, kaj bo lahko počel, ko pride domov

Tudi zanj prihodnji dnevi ostajajo negotovi. Sprva so mislili, da bodo trenirali do aprila. Kot kaže, se bo vse skupaj zamaknilo. A tokrat je bila njegova prva misel pot domov. "Če po pravici povem, si najprej želim, da pridem varno domov, saj se stanje v Sloveniji iz ure v uro spreminja. Za zdaj še ne vem točno, kaj bom počel, ko pridem domov. Očitno bom moral 14 dni počivati. Počitek bo prišel nekoliko prej … Predvsem bo odvisno, kako se bodo odvijale stvari okoli koronavirusa," nam je razlagal 24-letni Logatčan.

Cilji za prihodnjo sezono so jasni. Foto: Sportida

Če bi bila ekipa ista kot lani …

Čeprav se je njegova sezona šele končala, so njegovi cilji za prihodnjo sezono povsem jasni. To je uvrstitev v finale, kar je bil njegov cilj že letos. Sicer je bil cilj postavljen kar visoko, morda nekoliko previsoko. Mislim, da postajam zrel. Če bo zdravje normalno in če bo ekipa postala podobna oziroma ista kot v tej sezoni, je finale zagotovo moj prvi cilj prihodnje sezone. Eden izmed glavnih ciljev je tudi svetovno prvenstvo," je zaključil naš sogovornik.