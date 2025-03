Klaebo do svoje pete zlate kolajne, Slovenci 14.

Norveški smučarski tekač Johannes Hoesflot Klaebo je na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu osvojil še svoje peto zlato odličje, ko je štafeti na 4 x 7,5 km pomagal do zanesljive zmage. Slovenski tekači Miha Šimenc, Valerij Gontar, Miha Ličef in Vili Črv so zasedli 14. mesto (+ 3:50,1).

Norvežani so na tekmi, ki se je zaradi težav z vetrom začela s precejšnjo zamudo, upravičili vlogo favoritov in z 21,6 sekunde prednosti slavili zmago pred Švicarji na drugem mestu, ki so v boju za drugo stopničko za dve stotinki sekunde prehiteli Švede (+ 21,8) na tretjem mestu.

Norvežani so bili v štafeti pričakovano razred zase, Klaebo pa se je s svojim petim naslovom na domačem prvenstvu zapisal v zgodovino. Osemindvajsetletnik je pred več deset tisoč navdušenimi navijači nadaljeval zmagoslavje kot zadnji tekač norveške štafete in bil okronan za rekordnega svetovnega prvaka med moškimi. S 14. zlatom je prehitel rojaka Pettra Northuga kot najuspešnejši smučarski tekač v zgodovini SP, zbirko pa lahko v soboto na 50-kilometski tekmi še obogati.

Johannes Hoesflot Klaebo je postal prvi smučarski tekač, ki je osvojil pet zlatih medalj na enem SP. Pri ženskah je to leta 1997 - prav tako v Trondheimu - uspelo Rusinji Jeleni Vaelbe. Domači junak je doma zmagal že v sprintu, skiatlonu na 20 km in tekmi na 10 km ter ekipnem sprintu z Erikom Valnesom.

Nordijsko SP, Trondheim, smučarski teki, 4 x 7,5 km, (m):



1. Norveška 1:08:13,7

(Erik Valnes, Martin Loewstroem Nyenget, Harald Oestberg Amundsen, Johannes Hoesflot Klaebo)

2. Švica +21,6 sekunde

3. Švedska +21,8

4. Francija +25,2

5. Kanada +25,3

6. Italija +31,1

...

14. Slovenija +3:50,1

(Miha Šimenc, Valerij Gontar, Miha Ličef, Vili Črv)

"V tem trenutku je to naša realna slika"

Miha Šimenc Foto: Guliverimage "Rezultat ni nič posebnega, a v tem trenutku je to naša realna slika. Ponosen sem, da sploh imamo štafeto, celo rezervo. Vsi smo se potrudili. Začel sem res dobro, čeprav res nisem bil več pravi. Utrujen sem, psihično sem kar že načet. Kot kapetan pa sem moral stisniti, pokazati fantom in mladim, da je treba delati do konca. To je svetovno prvenstvo, treba se je boriti," je bil realen Miha Šimenc.

"Vse smo dali od sebe. Vsi smo se potrudili maksimalno. Slovenija je kot majhna tekaška nacija lahko zadovoljna, da štafeto lahko sestavi in teče zelo spodobno. Pri štafetah pa je tako, da ena predaja lahko precej vpliva na potek tekme. Odtekel sem kolikor sem lahko, obdržal sem mesto, ki sem ga dobil, verjamem pa, da so se tudi preostali fantje maksimalno potrudili in so zadovoljni s svojim nastopom," pa je dejal Vili Črv.