Na preizkušnji, kjer so tekači najprej pretekli deset kilometrov v klasični tehniki, po menjavi opreme pa še deset v prosti, so najbolje začeli domači tekači Klaebo, branilec naslova s prejšnjega SP Simen Krueger, Martin Loewstroem Nyenget ter Šved Calle Halfvarsson.

Na startu so bili trije slovenski predstavniki, Miha Ličef, Miha Šimenc in Valerij Gontar.

Ob menjavi je bil sicer pred Skandinavci prvi Francoz Hugo Lapalus, slovenski tekači so menjali na 46. mestu (Šimenc), 52. (Ličef) in 55. mestu (Gontar).

V drugem delu preizkušnje so se Norvežani hitro vrnili na prva mesta, vodil je Jan Thomas Jenssen pred Kruegerjem in Klaebom, a se je nato v vodilni skupini, kjer je v boju za medalje ostalo še 13 tekačev, pet kilometrov pred ciljem v ospredje prebil Britanaec Andrew Musgrawe.

Na današnji preizkušnji na 20 km na svetovnem prvenstvu v Trondheimu so vse tri medalje osvojili Norvežani. Foto: Reuters

V zaključnem kilometru z rahlim vzponom in nato še zadnjim spustom proti cilju pa je najbolj učinkovito napadel Klaebo, ki si je pritekel nekaj metrov prednosti in tekmecem ni več pustil blizu.

V boju za preostali mesti na stopničkah pa je bilo izjemno tesno, odločal je tudi fotofiniš, v igri pa so bili še trije domači tekmovalci.

Nazadnje je srebro pripadlo Nyengetu, zaostal je 1,4 sekunde, toliko kot tretji Harald Oestberg Amundsen, brez medalje je z 1,5 sekunde zaostanka končal četrti Jenssen. Peti je bil kot najboljši Nenorvežan Italijan Federico Pellegrino (+1,6), Musgrawe je bil na koncu sedmi (+2,6), stari svetovni prvak Krueger pa šele 12. (+10,0).

Miha Šimenc je bil na 44. mestu najvišje uvrščeni Slovenec. Foto: Guliverimage

Od slovenske trojice je tudi na cilju najhitreje končal Šimenc, ki je pridobil dve mesti in bil 44. (+3:12,2), Miha Ličef je bil 52. (+3:48,7), Gontar pa 54. (+4:40,6).

"Po 13 letih sem startal dvojno zasledovanje, format, ki mi ni najljubši. Rekel sem si, da nimam česa izgubiti. Ko sem prišel sem, nisem mogel verjeti, takšnega vzdušja nisem vajen. Meni se je med tekmo smejalo, tudi pred startom. Res noro! To je izkušnja za doživeti. Res je dobro, da to vsak tekmovalec doživi v karieri, tudi če nisi svetovni prvak, v tem uživaš. To je noro," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Šimenc.

"Slab dan v sprintu je bil eden mojih najslabših dni v karieri. Pa ne, ker sem bil tako slab, enostavno sem želel več, vem, da sem bil sposoben veliko več. Ni se izšlo. Težko sem se pobral, še zjutraj sem bil precej brez motivacije. Ko pa vidiš toliko ljudi, vidiš, kaj jim pomeni tek na smučeh in na koncu se spomniš, zakaj to sploh počneš," je dodal.