Štern in Šimenc do 13. mesta v ekipnem sprintu

Slovenska smučarja tekača Miha Šimenc in Nejc Štern sta na svetovnem prvenstvu nordijskih smučarjev v Trondheimu v kvalifikacijah ekipnega sprinta v klasičnem slogu zasedla 13. mesto. V ženski konkurenci Slovenija svojih predstavnic ni imela.

Med moškimi sta bila najhitrejša Norvežana Johannes H. Klaebo in Erik Valnes, štiri sekunde sta zaostala Finca Lauri Vuorinen in Ristomatti Hakola, še dobre pol sekunde več pa Francoza Jules Chappaz in Richard Jouve.

Slovenca, ki sta dosegla 16. in 29. posamični izid, sta v seštevku zaostala slabih 15 sekund in pol.

V ženski konkurenci sta bili najhitrejši Italijanki Federica Cassol in Caterina Ganz. Najbolj sta se jima približali Švedinji in Norvežanki.

