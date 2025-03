Andersson spet svetovna prvakinja, Johaug spet srebrna, Anja Mandeljc 21.

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu so danes opravili obe tekaški preizkušnji na deset kilometrov v klasični tehniki. V moški konkurenci so domačini osvojili vse tri medalje, v ženski pa je slavila Švedinja Ebba Andersson. Edina Slovenka Anja Mandeljc je bila 21.

Mandeljc, ki je imela startno številko 23 in je tekmo začela še v slabih vremenskih razmerah, snegu z dežjem - do konca preizkušnje se je vreme nato precej umirilo, padavine pa ponehale -, z 32. časom po uvodnem kilometru in potem počasi pridobivala.

Po dveh kilometrih je bila tako 28., po štirih 25., po šestih 24., po osmih pa 22.

To uvrstitev je obdržala tudi do kilometra pred ciljem, v zadnjem pa je nato eno mesto še pridobila ter tekmo končala kot 21., za zmagovalko je zaostala 2:24,6. "Zelo sem vesela, še posebej, ker klasika zame ni paradna disciplina. Vedela sem, da je proga težka, že na ogrevanju sem čutila, da bo težko, zato sem začela previdneje. Nato sem dobro stopnjevala, na koncu sem dala vse od sebe in res se je izteklo super," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Mandeljc.

Anja Mandeljc je osvojila 21. mesto. Foto: Guliverimage

V ospredju so Švedinje napovedale oster boj domači zvezdnici Therese Johaug. Slednja je na 20-kilometrski razdalji zlato medaljo izgubila po fotofinišu, premagala jo je prav Andersson.

Johaug je imela večino preizkušnje prednost pred Švedinjo, a je bila ta zelo majhna, nekaj desetink ali sekundo. V zadnjem delu pa je Andersson pospešila, pri zadnjem merjenju pred ciljem že prehitela Norvežanko, po prihodu v cilj pa je morala še počakati na skandinavsko tekmico, ki je startala dve številki za njo. Hitro je bilo jasno, da je Švedinji uspelo, norveški veteranki je na koncu za 15. zlato medaljo na SP zmanjkalo 1,3 sekunde.

Johaug na večni lestvici že pred Jeleno Vjalbe

Z obema srebrnima medaljama je Johaug na večni lestvici najboljših tekačic na drugem mestu že prehitela nekdanjo rusko zvezdnico Jeleno Vjalbe, ki ima sicer skupno manj medalj (17-21), a je imela do tega SP ob enakem številu zlatih (14) več srebrnih. Pred njima pa je še nedosegljiva Norvežanka Marit Björgen s skupno 26 medaljami, 18 zlatimi.

Švedski uspeh je zaokrožila Frida Karlsson na tretjem mestu, ki je za rojakinjo zaostala 12,3 sekunde. A je za bron trepetala skoraj do konca tekme, saj sta s startnima številkama 56 in 58 dobro tekli tudi Norvežanka Heidi Weng in Avstrijka Teresa Stadlober.

Prva je končala na petem mestu in Karlsson ni ogrozila, precej bolj nevarna pa je bila Avstrijka. Na vmesnih časih je občasno tudi prevzela vodstvo ali pa tekla na drugem mestu, vendar je nato popustila v finišu, tako da je končala na četrtem mestu (+15,0), manj kot tri sekunde za medaljo.

Izidi: Ženske, 10 km klasično:

1. Ebba Andersson (Šve) 30:19,8

2. Theres Johaug (Nor) + 1,3

3. Frida Karlsson (Šve) 12,1

4. Terese Stadlober (Avt) 15,0

5. Heidi Weng (Nor) 26,3

6. Astrid Oeyre Slind (Nor) 29,2

...

21. Anja Mandeljc (Slo) 2:24,6

