Predsednik smučarskih tekov odstopil, 1. maja tekmovalci začnejo priprave

"V začetku aprila se je odbor za teke SZS seznanil z odstopom Jana in imenoval Barbiča za začasnega predsednika, ki bo skrbel za volilni proces. V 30 dneh po sklicu volitev je rok za kandidature za novega predsednika," je za STA dejal Klemenčič.

Jan je prevzel vodenje tekov predčasno leta 2016 po odstopu Janeza Vodičarja in bi bil na čelu smučarskih tekačev do konca zimske olimpijske sezone 2022. Barbič je bil še lani kandidat na burnih volitvah za predsednika zbora za biatlon in je predsednik tekaškega smučarskega kluba Triglav iz Kranja. Od tam prihaja skoraj polovica od sedmih članov reprezentance A, Anamarija in Janez Lampič ter Vesna Fabjan.

Jan je teke vodil zadnja štiri leta in je predčasno odstopil po zelo uspešni slovenski sezoni, v kateri je med drugim Anamarija Lampič nekaj časa vodila v boju za mali kristalni globus v sprintih svetovnega pokala in nato po skrajšani sezoni zaradi pandemije novega koronavirusa končala na tretjem mestu. Lampičeva se ta čas pripravlja v Logatcu.

Foto: Sportida

"Za nas je v tem obdobju sezona praktično mrtva, do velike noči bodo tekmovalke in tekmovalci ekipe A vadili po prilagojenem programu, nato bo sledil dvotedenski aktivni premor. Zdaj se z vsakim slišim od dva- do trikrat tedensko po telefonu, s 1. majem pa bomo začeli s polnimi treningi na novo sezono ne glede na to, kakšni bodo tedaj ukrepi za zajezitev pandemije. Se bomo pa nanje prilagodili, kot je vadba zdajšnjim razmeram prilagojena sicer tudi zdaj," je pojasnil vodja reprezentance A Nejc Brodar.