Čustveno slovo velikana, Pogačarju se čudi #video

Skupaj sta zabeležila 185 zmag v svetu profesionalnega kolesarstva, sedem zmag na enodnevnih klasikah, ki spadajo med pet prestižnih spomenikov, in pet zmag na tritedenskih dirkah. Pod vse te dosežke sta se podpisala 37-letni Italijan Vincenzo Nibali in 42-letni Španec Alejandro Valverde. In oba sta sklenila športni poti v soboto na Dirki po Lombardiji, na kateri je drugo zaporedno zmago slavil slovenski šampion Tadej Pogačar, ki se je prav tako poklonil kolesarskima zvezdama, oba pa imata posebno mnenje o slovenskem junaku.

Kolesarski šport se je poslovil od dveh vrhunskih kolesarjev, ki sta pustila pečat. Za Vincenza Nibalija je bilo dokončno slovo še toliko bolj čustveno, saj ga je na zadnji dirki v karieri na domačih tleh pričakalo lepo vzdušje. Tako na štartu v Bergamu kakor tudi na cilju v Comu je bil deležen posebne navijaške podpore. In to na Dirki po Lombardiji, ki jo je v karieri dvakrat osvojil.

Skandirali so Nibalijevo ime

Italijan je eden izmed sedmih kolesarjev v vsej zgodovini, ki se lahko pohvali z zmago na vseh treh grand tourih. Najprej je leta 2010 osvojil Vuelto, tri leta pozneje Giro, leta 2014 najbolj prestižni Tour de France, čez dve leti pa še enkrat domači Giro. Posebno zadoščenje mu je prinesel še en mejnik, potem ko je osvojil drugega od petih spomenikov. Njegova je bila namreč klasika Milano–Sanremo.

Osrednji dosežki Vincenza Nibalija Zmaga na Tour de France (2014)

Zmaga na Giru (2013, 2016)

Zmaga na Vuelti (2010)

2-krat zmaga na Dirki po Lombardiji (2015, 2017)

Zmaga na Milano–Sanremo (2018)

6 etapnih zmag na Tour de France

7 etapnih zmag na Giru

"Pogačar? Nikoli še nisem videl kolesarja, da bi pri teh letih počel kaj takega."

"Velika čast je bila končati kariero na eni izmed mojih najljubših dirk," je dejal Nibali. Že na štartu sobotne 253 kilometrov dolge preizkušnje v Bergamu je bilo čustveno. Ustavljati se je moral praktično po vsakem obratu pedal, se podpisovati, slikati: "Vse vas bom pogrešal, a ni vrnitve nazaj. Končal sem."

Foto: Guliverimage

Jasno je bilo, da bosta Nibali in Alejandro Valverde na zadnji dirki težko prišla do velike zmage, do katere je prikolesaril slovenski šampion Tadej Pogačar. "Užival sem vsak kilometer od štarta v Bergamu do cilja v Comu. Poseben dan je bil. Čustveno je bilo. Ob cesti so bili navijači, kar je bilo nekaj posebnega. Noge so se vrtele toliko časa, kolikor so se lahko. Približno 20 kilometrov pred ciljem pri vzponu na Civiglio sem izgubil stik z najboljšimi. Če bi želel zmagati takšno dirko, bi moral biti na najvišji mogoči ravni. To mi je uspelo pred leti. Trenutno ne vidim Italijana, ki bi prevzel mojo palico. Pogačar? Nikoli še nisem videl kolesarja, da bi pri teh letih počel kaj takega."

Osrednji dosežki Alejandra Valverdeja Zmaga na Vuelti (2009)

4 zmage na Liege–Bastogne–Liege

5 zmag na Valonski puščici

svetovni prvak (2018)

4 zmage na Dirki po Franciji

12 zmag na Vuelti

Oba ostajata v kolesarskem svetu

Italijan se od kolesarstva ne poslavlja. Prevzel bo vlogo ambasadorja nove ekipe, ki jo sestavljajo nekdanji vodja Dimension Data Doug Ryder in lastniki blagovne znamke oblačil q36.5.

Vincenzo Nibali je bil oblegan na vsakem koraku. Foto: Guliverimage

Poseben pečat v kolesarstvu je pustil tudi Španec Valverde, ki so ga prav tako prevzela čustva: "Nisem žalosten. Vesel sem, da sem tekmoval 21 let na profesionalni ravni in doživel veliko lepih trenutkov. Zdaj moram znanje predati mlajšim generacijam. Navdušen sem nad prihodnostjo. Razumljivo je prisotna žalost, ker zapuščam šport, hkrati pa tudi veselje za vse, kar je ekipa pripravila v soboto, da sem se še enkrat podal v boj za zmago. Hvala moštvenim kolegom in čestitke Pogačarju in Enricu Masu. Vesel sem za moštvenega kolega," je pripovedoval Valverde, ki je v cilj prišel v zasledovalni skupini in v zaključku v šprintu prehitel tekmece ter osvojil končno šesto mesto.

Poslanstvo bo nadaljeval pri ekipi Movistar. S svojimi izkušnjami bo v veliko pomoč mlajšemu Masu, ki je bil v zaključku letošnjega leta dobro razpoložen: "Enric Mas in jaz, vse do konca."

Italijan v središču pozornosti čutil pritisk, Valverde v aferi Puerto

A v karieri španskega kolesarja ni bilo vse lepo. Očrnjen je bil zaradi afere Puerto. Leta 2010 je bil zaradi vpletenosti v krvni dopinški škandal suspendiran za dve leti. Ves čas je zanikal, da bi bil na seznamu vpletenih v to afero. "Ne bi me smeli več spraševati o operaciji Puerto. Sploh nočem govoriti o tem. Verjamem, da sem od takrat dovolj dokazal, kdo sem," je trdil leta 2018.

Alejandro Valverde je bil vse od leta 2012 član ekipe Movistar. Foto: Guliverimage

Povsem drugačno konotacijo ima Nibali, ki je na svojih plečih nosil italijansko kolesarstvo. Zaradi vsega pritiska in pričakovanj je trpel, je izpostavil 42-letnik: "V Italiji sem bil v središču pozornosti in z vsem tem se ni lahko spoprijeti."

V središču pozornosti pa je vselej, ko se prikaže na tekmah, slovenski matador Tadej Pogačar. Na zadnji v sezoni je pokoril konkurenco na Dirki po Lombardiji in tako drugič zapored prišel do velike zmage na tem italijanskem prestižnem spomeniku. In ob velikem zmagoslavju se je spomnil tudi obeh legend kolesarstva: "Oba sta bila videti dobro tudi zadnjo dirko. Vesel sem, da sem lahko dirkal proti njima. Izjemni karieri imata. Kolesarstvo bo pogrešalo dva velika šampiona. Z Valverdejem sva imela celo bitke. Velika športnika sta in fantastični karieri sta imela."