Legendarni strokovnjak o superlativih na račun Tadeja Pogačarja

Po 30 letih v vlogi športnega direktorja se je Bask Joxean Matxin Fernandez odločil, da je napočil čas za spremembo. Mesto je prepustil mlajšim, med drugim tudi Andreju Hauptmanu, kljub vsemu pa bo njegova beseda še vedno zelo pomembna in ena od ključnih v ekipi UAE Emirates. Kot vodja ekipe bo namreč sestavljal programe kolesarjem, odločal, na katere dirke bodo šli, kolesarje in njihove tekmece bo tudi analiziral. Verjame v svetlo prihodnost moštva, katerega vlečni konj je slovenski šampion Tadej Pogačar. V pogovoru za Sportal na Dirki po Lombardiji je o njem govoril le o superlativih. Pa ne le zaradi dirkanja, ampak tudi zaradi dejstva, kakšen je, ko stopi s kolesa. Poudarja, da takšnega kolesarja v svoji tridesetletni karieri še ni videl.

Sezona se je za vašo ekipo končala sanjsko. Tadej Pogačar je drugič zapored osvojil italijansko klasiko Dirko po Lombardiji. Kako bi jo ocenili vi?

Za nami je dobra sezona. Ni popolna. Za to bi morali osvojiti še Tour de France, na primer. A smo veseli, da je Tadej najboljši na svetu, številka ena na lestvici. Zmagali smo na 46 dirkah s 16 različnimi kolesarji. Ocena ekipe ne more biti 10, ker je to popolnost. Sezono lahko ocenimo z recimo 8 ali 8,5.

Joxean Matxin Fernandez se bo usedel s Tadejem Pogačarjem in sestavil program za leto 2023. V glavi ima ogrodje že sestavljeno. Foto: Reuters

Kako ste videli napredek pri Tadeju Pogačarju? Zlasti, če gledamo z vidika Dirke po Franciji. Vsa ekipa je šla tja po novo zmago, na koncu ste se morali zadovoljiti z drugim mestom. Tadej se je znal odbiti in na koncu sezone spet pokazal razkošen arzenal in drugič zapored osvojil prestižno klasiko Dirko po Lombardiji.

Za Tadeja je drugo mesto le del poti k odraščanju. Jasno je, da v kolesarskem svetu ne moreš kar napovedati zmagovalca že pred dirko. Nobena dirka ni lahka. Zmagati je zapleteno. Razlika je na primer, kako je Tadej osvojil prva dva Toura. Dve različni perspektivi sta bili. Zelo, zelo dobra predstava Tadeja Pogačarja in ne tako vrhunska Primoža Rogliča leta 2020. Drugi Tour lani je bil najboljši, pri letošnjem pa v enem dnevu ni bil odličen, medtem ko je bil Vingegaard vselej na isti ravni. Niti ene napake ni naredil.

A če gledamo tri etapne zmage, belo majico za najboljšega mladega, drugo mesto v skupnem seštevku, boj v vsaki etapi, je zame najboljši kolesar na svetu. Na začetku sezone je zmagal in na koncu prav tako. Vse to je kazalnik, da je dobro pripravljen, ima pravo mentaliteto, kakovost, odnos … Zato je najboljši na svetu.

Verjetno ste že dodobra analizirali Tour? Kaj je bilo ključno v boju Tadeja Pogačarja proti Jonasu Vingegaardu? Zalomilo se je v etapi prek Col du Galibierja na Col du Granon, ko je Pogiju zmanjkalo "goriva".

Ni le tista etapa. Takrat je moral nadzirati Rogliča in Vingegaarda, ki sta bila tekmeca. Na Col du Galibier je nadziral, na Granonu je imel slab trenutek. V naslednjih etapah je napadal. Napadal je tudi Vingegaard, ki je imel dirko pod nadzorom. Vsak ima lahko težke trenutke. To je človeško.

Veselje ob zmagi Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji leta 2020 Foto: Guliverimage

Se je Tadej tisto etapo preveč oziral na Rogliča in bi se moral osredotočiti zgolj na Vingegaarda, saj je bil Primož po padcu vidno poškodovan?

Verjamem v Tadeja. Značaj je, odnos ima pravi. Brezkompromisen je. Dva dni pred tem je na primer napadel v ciljnem šprintu in so vsi govorili o super Tadeju. Ko je izgubil v tisti etapi, je bilo drugačno mišljenje. To so trenutki. Nikdar ne moreš spremeniti zgodovine. Iz nje se lahko veliko naučiš. Ta trenutek se je zgodil in bila je šola, iz katere se je treba naučiti. Pretekli dogodki so za analizo.

Kje po vašem mnenju lahko napreduje?

Vsako leto napreduje. Razume program, ki ga ima. Razume dirke, tekmece, prilagoditve glede višinskih priprav … Iz vseh teh izkušenj se posameznik uči in napreduje. Postaja stabilen. Vsak dan se uči.

Po novem boste imeli nekoliko drugačno vlogo in vas ne bomo več videvali kot športnega direktorja v avtomobilih. Kakšne zadolžitve boste imeli?

V zadnjih petih letih sem bil pri UAE Emirates na Giru, Touru in Vueltu v spremljevalnem vozilu in dajal napotke kolesarjem. Vse dni sem bil v avtu, sicer pa je moja naloga vodje ekipe. Na leto sem bil tako 238 dni zdoma, kar je veliko. Izjema je bilo covidno leto. Ekipa UAE Emirates ima super športne direktorje, Fabia Baldata, Fabrizia Guidija, Andreja Hauptmana. Vsi so zelo povezani in verjamemo v njih. Moja naloga bo od zdaj pripraviti programe, delati koledarje dirk, analizirati dirke in tekmece.

Tadej Pogačar je v soboto v velikem slogu osvojil Dirko po Lombardiji. Foto: Guliverimage

Katere dirke bodo potem v programu Tadeja Pogačarja za leto 2023? Verjetno imate ogrodje že sestavljeno.

V glavi imam program za vse kolesarje. Govoril sem s Tadejem in imam idejo. Pomembno je narediti najboljši koledar za vse kolesarje, da čim več dosežemo. Pomembna je Tadejeva kariera in temu primerno gledamo v prihodnost. Razumeti je treba, da iščemo možnost, da na vsaki dirki, na kateri nastopi, obstaja možnost za njegovo zmago.

Koliko upoštevate njegove želje, da bi nastopil na kakšni izmed dirk?

Vedno, ko sestavljamo načrt za naslednje leto, se pogovorimo s kolesarji. Njihovo mnenje je zelo pomembno. Pomembno je, kakšni so njihove sanje, cilji. In k temu moramo stremeti.

Pri Tadeju mu je všeč tudi to, kakšna oseba je, ko stopi s kolesa. Foto: Guliverimage

Večkrat je že izrazil željo, da bi nastopil na italijanskem Giru. Tudi po zmagi na Dirki po Lombardiji je dejal, da bi rad dirkal na vseh dirkah. Ali je sploh možnost naslednje leto vpeljati tako Giro kot Tour de France in biti hkrati konkurenčen za zmago na obeh tritedenskih dirkah?

V ospredju je Dirka po Franciji. Giro se naslednje leto konča le približno tri tedne pred začetkom Toura. Nastopiti v tako kratkem razmiku na dveh takšnih dirkah je velika stvar. Moje mnenje je, da pri njegovi starosti, pri 24 letih, dva grand toura na leto nista primerna. Če bi bila razlika med Girom in Tourom pet ali šest tednov, bi bila možnost, tri tedne pa je prekratka doba, zapleteno je. Ni nemogoče, vendar bi prineslo posledice v prihodnosti.

Za konec še povejte, kakšen je Tadej v vaših očeh.

Po tridesetih letih dela kot športni direktor – pomembno je enkrat skleniti krog in vesel sem, da je ekipa sprejela mojo odločitev – lahko povem, da je Tadej v teh letih najboljši. Letošnjo sezono je februarja začel z zmago in jo končal z zmago. Šprinter je, hribolazec, specialist za enodnevne dirke, tritedenske dirke. Najbolj vsestranski kolesar, kar sem jih kdaj poznal. Povrhu vsega ima še super značaj. Če bi ga ocenjeval z ocenami do 10, bi mu dal oceno 12. Popoln je!