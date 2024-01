"Vedno sem govoril, da bom ekipo zapustil skupaj z Rogličem"

"Absolutno si je (Primož, op. p.) želel, da grem z njim. Poleg tega sem vedno govoril, da si ekipo želim zapustiti skupaj z njim," je belgijski trener Marc Lamberts razkril v pogovoru za belgijski medij Het Nieuwsblad. "Zelo dobro se poznava, njegov agent se je celo pogajal zame," je dodal 61-letni belgijski strateg, ki je dolga leta bedel tudi nad pripravo belgijskega kolesarskega zvezdnika Wouta Van Aerta.

Primož Roglič je je na prvi dan novega leta predstavil v novih klubskih barvah:

Ekipa Jumbo-Visma je zanj postala preveč popolna

Prestop v ekipo BORA - hansgrohe vidi kot poseben izziv v svoji karieri. "Pri Jumbo-Vismi sem preživel čudovitih osem let, vendar pa sem se v zadnjih letih vse pogosteje spraševal, v čem sem najbolj užival. V prvih štirih letih, ko je ekipa rasla, ko smo kar naprej razmišljali in gradili našo vizijo treningov? Ali v zadnjih štirih letih, ko je ekipa delovala kot dobro naoljen stroj? Odgovor je bil vedno, da v prvih štirih letih," je dejal.

"Ni naključje, da nikoli v karieri za isto farmacevtsko podjetje nisem delal več kot pet let. Vedno sem verjel v to, da sem najučinkovitejši takrat, ko nekaj gradim na novo, upravljam in pomagam rasti. V resnici je okolje v Jumbu postalo celo preveč popolno zame. Kar me po drugi strani tudi pomirja, saj vem, da Wouta puščam v dobrih rokah. Ampak če si pri svojih letih želim še enega izziva in se soočiti z novimi stvarmi, je pravi trenutek zdaj ali nikoli," je na kratko argumentiral razloge za menjavo delovnega okolja.

