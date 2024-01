Še vedno ga čudi Valižanov poraz proti Rogliču: Je jedel sendvič?

Nizozemski veteran Wout Poels, moštveni kolega Mateja Mohoriča in Matevža Govekarja pri Bahrain Victoriousu, je svojo sezono za podcast Koers ocenil kot zelo povprečno, še vedno pa ne more pozabiti, kako je lahko Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) lanskega maja izgubil zmago na Dirki po Italiji. To je kot prvi Slovenec v zgodovini po epski predstavi na posamičnem kronometru na Svete Višarje osvojil Primož Roglič.

Šestintridesetletni nizozemski veteran Wout Poels je, preden je leta 2020 prestopil v Bahrain Victorious, pet let nosil dres britanskega Skyja, ki se danes imenuje Ineos Grenadiers. Na majskem Giru je tako navijal za nekdanjega kolega Gerainta Thomasa, je priznal v podcastu Koers, še danes pa se sprašuje, kako je prekaljenemu Valižanu uspelo izgubiti rožnato majico na predzadnji etapi dirke, na posamičnem kronometru na Svete Višarje, kjer smo Slovenci lahko uživali v epski zmagi našega šampiona Primoža Rogliča.

Presenečen nad Thomasovo počasno menjavo kolesa

Poels meni, da je bila za Thomasov poraz v največji meri kriva izjemno počasna menjava kolesa pred strmim delom vožnje na čas. "Presenečen sem bil nad počasno menjavo kolesa. Kot bi si pripravil sendvič, ga pojedel in šele nato nadaljeval," je slikovito opisal trenutek, ko je Thomas izgubil prestižno rožnato majico. Pri Ineosu so tedaj menjavo izvedli površno, pri Rogličevi Jumbo-Vismi pa brezhibno, a je treba ob tem spomniti, da je imel slovenski šampion nato težave v najstrmejšem delu vzpona na Svete Višarje, ko se mu je snela veriga in je najbrž izničil prednost, ki si jo je nabral pri menjavi kolesa.

Vrhunci 20. etape Gira 2023:

Spomin na tragično preminulega Gina Mäderja

Po zmagi v 15. etapi lanskega Toura se je ozrl v nebo. Foto: Guliverimage Poelsa še vedno preganja tragična izguba moštvenega kolega Gina Mäderja. Nesrečni švicarski as se je smrtno ponesrečil na lanski Dirki po Švici, pri grozljivem padcu v peti etapi. Nanj so se nato do konca sezone spominjali kolegi iz Bahraina in mu posvečali zmage. Matej Mohorič mu je posvetil zmago v 19. etapi, Pello Bilbao v deseti, Poels pa v 15. "Še vedno veliko razmišljam o Ginu. Njegovo ime bomo tudi letos nosili na naših dresih. Tako hitro se je vse dogajalo, kar naenkrat je bil na sporedu Tour, sezona se je kar nadaljevala. Po tem, ko je na Touru uspelo Pellu, sem hotel tudi sam zmagati za Gina," se je spomnil čustvenega obdobja, ko v zgoščenem programu dirk Mäderjevi kolegi in prijatelji niti niso uspeli predelati velike izgube. Mäder bi sicer prav danes praznoval 27. rojstni dan.

Poelsa pa letos na Dirki po Franciji najbrž ne bo, še pravi. Osredotočil se bo na lovljenje etapne zmage na Giru. "S tem bi zaokrožil zbirko. No, morda bi si vseeno bolj želel zmage na Touru, ampak tam me letos ne bo. Na Giru bomo šli na vse ali nič."

Poels je v karieri zbral 34 zmag, eno etapo je lani dobil na Touru, eno na Vuelti, leta 2016 pa je zmagal na spomeniku Liege – Bastogne – Liege.

