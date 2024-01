Pogovori o tem, da bi Tadej Pogačar nastopil na Giru in Touru v isti sezoni, so se začeli že leta 2022. "Ozrli smo se na to, kako se Tadej regenerira, kakšen je njegov program dirk in druge dejavnike. To je tudi razlog, zakaj lani ni nastopil na Dirki po Španiji. Bilo bi namreč nemogoče, da bi Tour, Vuelto (v letu 2023) in Giro (v letošnjem letu) odpeljal v nizu," je na prvem pripravljalnem taboru ekipe UAE Emirates v tej sezoni poudaril športni menedžer ekipe UAE Joxean Fernández Matxín.

Konec lanskega leta je kolesarsko javnost navdušila novica, da bo Tadej Pogačar, prvi kolesar jakostne lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI), prvič v karieri nastopil na Dirki po Italiji in Giro združil z Dirko po Franciji. Zdaj je jasno, da je ideja o tem začela zoreti že v lanski sezoni.

"Gre za odločitev, ki jo je sprejela celotna ekipa, s 360-stopinjskim pogledom na njegovo kariero," je na pripravah v Alicanteju pojasnil športni menedžer ekipe UAE Emirates Joxean Fernández Matxín. "Pogovori o tem so se začeli že leta 2022. Ozrli smo se na to, kako se Tadej regenerira, kakšen je njegov program dirk in druge dejavnike. To je tudi razlog, zakaj lani ni nastopil na Dirki po Španiji. Bilo bi namreč nemogoče, da bi Tour, Vuelto (v letu 2023) in Giro (v letošnjem letu) odpeljal v nizu," je pojasnil španski kolesarski strateg.

Joxean Fernández Matxín lani med Dirko po Italiji med pogovorom za Sportal. Foto: Ana Kovač

Pogačar je lansko sezono začel in končal z zmago. Februarja je slavil na Jaén Paraíso Interior in oktobra sezono končal s tretjo zaporedno zmago na dirki po Lombardiji. V ekipi si želijo zmagovito sezono (Pogačar je leta 2023 nanizal 17 zmag) ponoviti in jo še dodatno začiniti z nastopom na olimpijskih igrah (cestna dirka za moške bo na sporedu 3. avgusta 2024) in septembrskim svetovnim prvenstvom v Švici (cestna dirka bo na sporedu 24. septembra), ki ga je Pogačar že večkrat izpostavil kot enega glavnih ciljev sezone.

Seveda bo Pogačar zaradi zastavljenega programa moral žrtvovati severne klasike, kar pomeni, da ne bo branil lanske zmage na največji enodnevni dirki, Dirki po Flandriji. "Po mojem mnenju in mnenju trenerjev naše ekipe je nemogoče združiti tlakovane klasike in Giro. Poleg tega imamo letos še olimpijske igre. Vse to je nemogoče spraviti v koledar," je poudaril Matxín. Prepričan je, da je dvojček Giro-Tour letos bolj praktičen in lažje izvedljiv kot običajno, še posebej zaradi števila dni (34) med obema grandtouroma in razmeroma lahkega, vsaj za standarde Gira, zadnjega tedna v Dolomitih.

V ekipi UAE so prepričani, da je čas za poskus dvojčka Giro-Tour pravi. "Star je 25 let. Verjamemo, da je pripravljen na izziv," pravi Matxin.

Pri Emiratih so prepričani, da je Pogačar pri 25 letih pripravljen na dvojni izziv. Foto: Jaka Lopatič

Pogačar bo na Giru ob sebi imel še enega Slovenca, Domna Novaka, ki se je že večkrat dokazal kot izjemen pomočnik, Danca Mikkela Bjerga, Portugalca Neilsona Oliveiro, Avstrijca Felixa Grosschartnerja, Poljaka Rafala Majko, Avstralca Jaya Vinea in Kolumbijca Juana Sebastiána Molana.

Pri Emiratih so predstavili tudi ekipo za Tour. Udarili bodo s kar štirimi močnimi orožji, poleg Pogačarja bodo v Franciji nastopili še Adam Yates, prvič tudi Juan Ayuso in Joǎo Almeida, pa Pavel Sivakov in Nils Politt, novinca v ekipi, Tim Wellens in Marc Soler. Fernández Matxín je na nedavnih pripravah v Španiji jasno izpostavil, da je na obeh dirkah nesporni kapetan Pogačar.

"Zapleteno je, ni pa nemogoče," je dejal Matxín. "Tadej ima sposobnosti, zmogljivosti in značaj, nekaj posebnega je in stoodstotno verjamem vanj. Zame je najboljši kolesar, kar sem jih kadarkoli videl."

Pogačar bo višinske priprave opravil šele po Giru, najverjetneje v Italiji, kjer se bo pripravil na Tour, olimpijske igre in svetovno prvenstvo.

Pogačar bo sezono 2024 2. marca začel na italijanski enodnevni dirki Strade Bianche. Foto: Guliverimage