Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S prvim januarjem 2024 je slovenski kolesarski as Primož Roglič tudi uradno novi član ekipe Bora Hansgrohe. In tukaj je prva Primoževa fotografija v novem dresu (na rokavih ima tudi slovensko zastavo), s katerim bo med drugim dirkal na Touru. Z navijači jo je delil na družabnih omrežjih in zapisal: "Novo leto, novi jaz."