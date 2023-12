Roglič razblinil dvome: Tudi če bi zmagal na Vuelti, bi zamenjal ekipo

Primož Roglič je že večkrat poudaril, da je njegova odgovornost zmagovati na dirkah in jasno je, da zaradi hierarhije v ekipi Jumbo-Visma, kjer je dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji Jonas Vingegaard napredoval do mesta prve violine, ne bi več imel priložnosti za naskok na zmago na Dirki po Franciji. To je (skoraj) edina večja lovorika, ki mu v karieri še manjka in ki si jo je zadal kot glavni cilj v sezoni 2024.

"Tudi če bi zmagal na Vuelti, bi odšel," je v pogovoru za nizozemski AD zatrdil slovenski kolesarski šampion. "Preprosto imam drugje več možnosti, da dosežem tisto, za kar se še vedno borim. Tudi če se to ne bo zgodilo, mi ne bo žal," je prepričan Roglič, ki bo v prihodnji sezoni nosil dres nemške ekipe Bora-Hansgrohe, kjer so svoje ambicije pripravljeni podrediti Rogličevim.

"Z Jumbom sem dosegel največ, kar sem lahko, in prišlo je do točke, ko sem moral oditi. To pa ne zmanjšuje tega, kako vesel sem bil na zmagovalnem odru v Madridu (ob koncu Vuelte, kjer je po pravem kaosu v ekipi Jumbo-Visma zmagal Sepp Kuss, op. a.). Upam, da bom na prihodnjih fotografijah in v drugem dresu še bolj vesel," je še namignil Roglič.

