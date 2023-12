Nima najlepših spominov na Jumbo-Vismo: Izgubil sem del sebe

Tom Dumoulin je leta 2017 kot prvi Nizozemec v zgodovini zmagal na Dirki po Italiji, istega leta pa osvojil tudi prvo zlato odličje za Nizozemsko v vožnji na čas na svetovnih prvenstvih. A tedaj je bil še član moštva Sunweb, ki pa ga je leta 2020 zamenjal za domačo Jumbo-Vismo. V tej pa se ni več približal svojim najboljšim dosežkom.

Potreboval je svobodo

"Potreboval sem svobodo, v ekipi pa so verjeli v strukturo," je pojasnil glavni razlog za slabo počutje v nizozemski ekipi. "Ampak s tem ne mislim povedati nič slabega o ekipi. Opravljajo fantastično delo, vse imajo pod nadzorom, tudi v mojem času je bilo tako. Preprosto sem tam še bolj izgubil tisto, kar sem najbolj potreboval, to pa je avtonomija," je še dodal in še enkrat poudaril, da za svoje težave nikakor ne krivi nekdanjega delodajalca: "Nikakršnih slabih namenov ni bilo, želeli so le najboljše zame, ampak sem se izgubil. Izgubil sem del sebe, zato to ni bil 'srečen zakon'."

"Potreboval sem svobodo, v ekipi pa so verjeli v strukturo." Foto: Guliverimage/Getty Images

Težavno obdobje ujele kamere

V zadnjih dveh sezonah se je tudi zaradi niza poškodb znašel v slabem položaju, psihično se je zlomil, kar je na Dirki po Franciji leta 2020, ki je bila za Jumbo-Vismo zaradi Rogličevega poraza proti rojaku Tadeju Pogačarju že tako neprijetna, dokumentirala tudi ekipa televizije NOS, ki je snemala dokumentarni film. To danes 33-letnemu nekdanjemu profesionalcu sploh ni po godu. "V tistem času se nisem počutil dobro in sem bil izjemno nesrečen, kar se jasno vidi tudi v dokumentarnem filmu. Vsaj tako sem slišal, saj si ga nisem ogledal. In si ga niti nimam namena. Bil sem tam, vem, kako je bilo, ne želim si tega podoživljati še enkrat. Še zdaj vidite, da se borim in nimam nobene želje svojih težav deliti s svetom."

Dumoulin je v profesionalnem kolesarstvu preživel enajst let, najboljše obdobje je imel v petih letih, ko je dirkal za nemški Giant – Alpecin oziroma Sunweb. Leta 2017 je kot prvi Nizozemec osvojil znameniti Giro, istega leta je na svetovnem prvenstvu v Bergnu na Norveškem v vožnji na čas za 57 sekund premagal Primoža Rogliča in osvojil zlato odličje. Z olimpijskih iger ima dve medalji, obe srebrni, obe iz vožnje na čas. Leta 2021 v Tokiu je moral premoč priznati prav moštvenemu kolegu Rogliču.

Zadnjo profesionalno dirko je odpeljal 30. julija 2022, ko je nastopil na klasiki San Sebastian, a baskovske preizkušnje ni končal. Konec leta 2022 se je tudi uradno upokojil.

Preberite še: