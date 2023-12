Popadel jih je božični duh: tako smešnega plesa še niste videli #video

Profesionalno kolesarsko ekipo EOLO Kometa, ki spada v kategorijo UCI ProTour, kar je drugo razred v svetovnem kolesarstvu, sestavljajo večinoma italijanski kolesarji, pa peščica španskih. V letu 2023 so dosegli štiri zmage, najbolj so ponosni na dosežek Davida Baisa, ki je dobil sedmo etapo letošnjega Gira, rožnate pentlje, na kateri je skupno zmago slavil slovenski šampion Primož Roglič.

Letos smo svetlo modre drese italijanske ekipe lahko videli tudi na dirki Po Sloveniji, njihov član Lorenzo Fortunato pa jo je končal na šestem mestu v skupnem seštevku. Fortunato je bil skupni zmagovalec Dirke po Asturiji, naslednje leto pa bo dirkal za Astano.

Moštvo letos zapuščata tudi Vincenzo Albanese (odhaja v Arkea – B&B Hotels) ter Alessandro Fancellu (Q36.5 Pro Cycling Team), za sezono 2024 pa so ekipo okrepili Italijana Davide De Cassano in Matteo Fabbro, Britanec Paul Double, Kolumbijca German Dario Gomez in Jhonathan Restrepo ter Španca Francisco Munoz in Manuel Penalver.

