"Uporabiti bomo morali različne trike, da izkoristimo Tadeja"

"Že od otroških let je Tour ves čas v mojih mislih," se vrhunca kolesarske sezone 2024 veseli 21-letni španski up Juan Ayuso, moštveni kolega številke ena svetovnega kolesarstva Tadeja Pogačarja pri UAE Emirates. "Jasno, Tadej bo tam vodja naše ekipe, a bom tudi sam prežal na priložnosti, če se ponudijo," je Ayuso še povedal v intervjuju za španski časnik AS.

Mlad španski talent moštva UAE Emirates bo naslednje leto prvič nastopil na dirki vseh dirk, na francoskem Touru. V zadnjih dveh sezonah je skrivnosti tritedenskih dirk spoznaval na domači Vuelti, lansko končal na tretjem mestu za Belgijcem Remcom Evenepoelom in rojakom Enricom Masom, letos pa na četrtem za trojico Jumbo-Visme, Seppom Kussom, Jonasom Vingegaardom ter Primožem Rogličem.

"Izjemno težka dirka bo"

Ayuso se izjemno veseli priložnosti na najprestižnejši preizkušnji v svetu kolesarstva, na dirki, o kateri je sanjal vse od otroških let. "Že samo startati tam bo čustveno. Že od otroških let je Tour ves čas v mojih mislih, ko sem začel s kolesarstvom, sem tukaj na cestah (trening kamp moštva UAE Emirates je bil letos v Španiji le 50 kilometrov stran od Ayusovega rojstnega kraja, op. p.) opazoval šampione Contadorja, Valverdeja, Purita (Joaquima Rodrigueza, op. p.), ki so se pripravljali na Tour. Zdaj sem del te elite in to je zame velikanska spodbuda," pravi.

Poudarja, da gredo kolesarji moštva UAE Emirates na francosko pentljo z jasnim ciljem, Pogačarju, ki bo v naslednji sezoni dirkal tudi na italijanskem Giru, pomagat do tretje zmage. Glede na letošnje predstave nizozemske Jumbo-Visme, ki se je preimenovala v Visma | Lease a bike, pa bo potrebna sprememba taktike, še razmišlja Ayuso: "Videli smo, kako je dirkala Visma. Tudi mi bomo morali uporabiti različne trike, da kar najbolje izkoristimo Tadeja." Zaveda se tudi, da bo dirka naporna in napeta. "Izjemno težka dirka bo, dva kronometra, etapa po makadamu … Marsikaj se lahko zgodi."

Nastopil je na dveh Vueltah, leta 2022 je bil tretji v skupnem seštevku, letos četrti. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Upa na etapno zmago

Sam bo prežal tudi na svoje priložnosti, etapna zmaga bi bila izpolnitev sanj, pravi. "To bi bilo čudovito! Tadej je vodja, ampak tudi sam bom prežal na svoje priložnosti. Poskusil bom napasti etapno zmago, če bo mogoče, bom dirkal tudi na kar se da dober izid v skupnem seštevku. Dvigniti roke v zrak zmagoslavja bi bilo navdušujoče. Z zdravo mero zavisti sem pospremil Carlosa (Rodrigueza, op. p.), ki mu je letos uspelo dobiti etapo."

Tour de France je eden od treh glavnih ciljev mladega Španca v sezoni 2024. Velike cilje ima tudi na olimpijskih igrah v Parizu in na svetovnem prvenstvu v Zürichu. "V sezoni imam tri velike cilje in dva sta povezana s špansko reprezentanco. Vodstvu ekipe sem že povedal, da se želim dobro pripraviti na svetovno prvenstvo, zato si bom po Touru vzel nekaj premora za trening, tudi višinske priprave, v tem času se bom udeležil le dirk v Kanadi."

Za Dirko po Franciji so v UAE Emirates za zdaj predvideli Pogačarja, Ayusa, ob njiju pa še Adama Yatesa in Joaa Almeido. O preostalih članih ekipe se bodo odločali kasneje.

