Kaj je bilo v napitku, ki mu je pomagal odpraviti krče na Lombardiji? Pogačar razkriva ... #video

"Bil sem nekoliko paničen. Verjel sem, da bom na spustu pridobil nekaj prednosti, ampak vožnja navkreber s krči bi bila nemogoča," je 25-letni slovenski šampion v videoseriji Sigma Sports Cafe Ride z Mattsom Stephensom obujal spomine na dogajanje v zaključku zadnjega kolesarskega spomenika sezone, ko so ga začeli zdelovati krči.

Za nameček so v ekipi UAE Emirates takrat imeli še težave z avti, zato se je Pogačar bal, da ne bo dobil pomoči. "Pri prvem spremljevalnem vozilu je počila guma, zato ga ni bilo blizu, nisem pa vedel, kje je drugi avto. Po radijski zvezi sem prosil za pomoč, vendar sem bil prepričan, da v bližini ni nikogar, ki bi mi lahko pomagal."

K sreči je bil spremljevalni avto vseeno blizu, v njem pa tudi rešitev za Pogačarjeve težave s krči. Eden od spremljevalcev mu je skozi okno ponudil manjšo stekleničko z napitkom, ki je očitno pomagal pri težavah s krči. Kaj se je skrivalo v steklenički?



Pogačarja nič ne ustavi, niti krči:

Tadej’s mid-race massage 👊🏼🫣



Pogačar suffered painful cramps towards the end of his Il Lombardia solo ride, and still managed to extend his lead to almost 60 seconds 🔥

🇮🇹 #ilombardia pic.twitter.com/N0cN82Wq6L