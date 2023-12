S Pogačarjem ima posebno misijo

Uvajanje v novo okolje pri UAE Emirates je bilo za Domna Novaka uspešno, čeprav se je sprva zaradi novih obrazov in sistema še nekoliko lovil, nato pa se je počutil vse bolje. V ekipi Tadeja Pogačarja so zadovoljni z njegovim delom in pomočjo in temu primerna je tudi nagrada, saj bo na Giru 2024 pomagal Pogiju pri pohodu do prestižne rožnate majice. "Motivacija bo zaradi tega še večja. Vemo, po kaj gremo, gremo zmagat. Ekipa je v celoti podrejena njemu. Poskušal se bom pripraviti optimalno," je bil v pogovoru s slovenskimi novinarji na ekipnih pripravah v Španiji jasen Novak, ki ima pri sebi natančno začrtane smernice.

Za Domnom Novakom je prvo leto v ekipi UAE Emirates, kjer se odlično počuti. V vrste UAE Emirates je prišel, ker s prejšnjim delodajalcem Bahrain-Victorious ni več videl skupne poti. Sprva je nekaj časa potreboval, da se je navadil na novo okolje, nato pa je postajal vse bolj domač: "Od začetka sem se malo lovil. Novi obrazi, nov sistem, ki je malo drugačen kot v drugih ekipah. Dobro smo se ujeli, odpeljal sem veliko dirk, pomagal fantom. Zadovoljen sem s sezono. Mogoče nisem bil optimalno pripravljen za dirko Po Sloveniji, kar pa se tiče drugih dirk kot pomočnik, pa sem zadovoljen. Mislim, da je tudi ekipa in da sem upravičil zaupanje in pričakovanja."

Pred njim le Španec

Kar 88 startov je imel v iztekajočem se letu, blizu rekorda je bil. Med kolesarji World Toura je celo na drugem mestu po številu nastopov – le Španec Luis Leon Sanchez (Astana) jih je pri 40 letih zbral 90: "Še nikoli nisem imel toliko startov. Na koncu se je malce poznala utrujenost po Vuelti. Bil sem tudi nekoliko bolan. Potem sem še tekmoval na Dirki po Turčiji. Če bi prej vedel, da sem tako dober in bi lahko dirkal zase, bi mogoče posegel po stopničkah. Toda šli smo v boj z drugim kolesarjem, obrnilo se je in sem bil enajsti."

V vlogi pomočnika se dobro počuti. Foto: Guliverimage

Toliko startov pred sezono verjetno ni bilo v načrtu, a je tok dogodkov nanesel drugače: "Mogoče sem malo presenetil ekipo in so rekli: 'Uporaben kolesar, potrebujemo ga tam, tam in tam.' Na koncu sem hodil z dirke na dirko. Mogoče je bilo malo preveč, ampak če potegnemo črto, je bilo super. V času po koncu sezone sem si spočil in se zdaj že pripravljam na novo sezono."

Pred odhodom na ekipne priprave v Španijo smo ga lahko videli sodelovati tudi z Josipom Radakovićem, ki pri Adrii Mobilu skrbi za mlajšo generacijo kolesarjev.

Višinske priprave mu ne ležijo

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Domen je bil pred odhodom v tujino prav tako član novomeškega kluba, katerega osrednji vrhunec je vsako leto dirka Po Sloveniji. Novak je lani računal na to, da bi šel letos na največjo slovensko kolesarsko pentljo po odmeven rezultat, vendar se mu ni izšlo, kot si je sprva zamišljal: "Malo smo tvegali in poskusili, ali mi bo višina ustrezala, ampak se je izkazalo, da nisem tak kolesar. Nisem bil pravi, bil sem preveč utrujen. Ali pa sem preveč treniral in višina ni zame. Mogoče se lahko na normalnih pripravah spravim v boljšo formo. Lani smo se z odgovornimi odločili, da bomo poskusili. Tokrat v planu nimam višinskih priprav."

Ali ga bomo videli tekmovati na slovenskih cestah od 12. do 16. junija, še ni znano. Veliko je odvisno od tega, kako se bo razpletla Dirka po Italiji. Tam bo namreč veliki pomočnik Tadeju Pogačarju, ki se je odločil, da se poda v lov za rožnato majico: "Bomo videli, kaj vse še bo po Dirki po Italiji. Če bo utrujenost prevelika, pač ne bom nastopil. Če se bom dobro počutil, bom pa nastopil. Lani sem nastopil po Giru in sem bil na koncu tretji. Bomo videli, kako bo tokrat."

Za zdaj ima še drug izziv, in sicer prehod iz vloge pomočnika v kapetana za določene dirke: "To je še moja težava. Ko dirkam za drugega, lahko iz sebe iztisnem bistveno več, kot če dirkam sam zase. Načeloma ne maram tega pritiska. Mislim, da je ekipa zadovoljna, ker potrebuje tudi take kolesarje. Če so oni zadovoljni, sem tudi jaz. Če dobim naprej pogodbo, bom zadovoljen. Po eni strani raje pomagam, kot da bi dirkal sam."

Pogačar o Novaku in Novak o Pogačarju "Domna so letos testirali do določenih meja. Koliko je sposoben. Dokazal se je. Izjemen kolesar je, izjemen sotekmovalec. Mislim, da je eden boljših delavskih konjev. Ne komplicira, nič se ne pritožuje. Naredi, kar je treba. 'Prekolje' se za svoje tekmovalce. Tudi jaz sem si ga želel. Lepo je imeti tudi Slovenca ob sebi, da kdaj potarnaš in lahko rečeš čez koga kaj v slovenskem jeziku. Vesel sem, da se je izkazal. Njegova vrednost je kar rasla v zadnjem letu," je številka ena svetovnega kolesarstva dejal o slovenskem moštvenem kolegu. Tadej Pogačar zelo spoštuje Domna Novaka, ki mu bo pomagal na Giru. Foto: Jaka Lopatič "Če bi gledal te zvezdnike, je Tadej kot navaden kolesar. Mi uživamo, se imamo lepo. Vemo, da je od vseh boljši za eno ali dve brzini. Ko si z njim spredaj, je težje, ampak tudi on nas spoštuje in nas motivira. Nikoli ne vidim, da bi nas kregal. Vedno svetuje, pove. Vedno hoče izboljšave pri celi ekipi, ne le pri sebi. Mislim, da je ekipa tako močna kot najšibkejši člen. On se tega zaveda. Ve, da mu ekipa lahko veliko pomaga. Uživam, ko dirkam z njim. Letos sem na dirkah Pariz-Nica, Milano-Sanremo. Drugo leto imam kar dosti skupnih dirk, tudi Giro dirkam z njim," pa je Domen vrgel žogico Pogiju.

Z UAE Emirates je podpisal dvoletno pogodbo, kar pomeni, da se mu bo iztekla ob koncu leta 2024, vendar se s tem ne obremenjuje: "Ne ustvarjam si pritiska. Poskušal bom biti malo boljši, se bolje pripraviti, vse vložiti v to, da bom lahko čim bolj pomagal ekipi. Če bomo našli skupni jezik - upam, da ga bomo -, bi rad ostal vsaj še dve leti."

Pogačar ima po novem istega trenerja kot Novak

Njegov trener v ekipi je Javier Sola, s katerim je po novem začel sodelovati tudi Pogačar. Osemindvajsetletni Domen je z njegovim načinom dela zelo zadovoljen. Išče točke, v katerih si želi napredka: "Sodelujeva že eno leto, zaenkrat je najboljši trener, kar sem jih imel. Zelo odziven, zelo profesionalen. Ima malo drugačen način treninga, kar meni očitno ustreza. V vseh številkah sem od lani napredoval. Mislim, da smo na pravi poti. Zaupam mu, kar je najpomembnejše. Kar reče, naredim. Tudi on me posluša, če rečem, da sem utrujen. Trening prilagodi. Mislim, da je zaupanje med trenerjem in kolesarjem najpomembnejša stvar. Mislim tudi, da je prava odločitev za Tadeja in da lahko zelo napreduje."

Višinske priprave mu ne ležijo. Foto: Guliverimage

Sola je pri 37 letih zelo mlad za vrhunskega trenerja, vendar mu Novak zaupa: "Včasih, če kdo začne uporabljati novo strategijo, se lahko ta izkaže za napačno ali pa za zelo pozitivno. Vsi fantje, ki jih ima Javier, smo dobri in mislim, da je prava odločitev. Všeč mi je, da ima pestre treninge. Ni monotono, lahko se motiviraš. Mislim, da ima kolesar, kot je Tadej, lahko kakršnegakoli trenerja in bo dober. Lahko je le še boljši. Bomo videli, kaj bo leto prineslo."

Kakšne pa so tekmovalne želje Novaka za prihodnje leto? "V ekipi so pripravili načrt dirk in so me upoštevali. Grem na tiste dirke, na katere hočem. Grem kot pomočnik, na manjših dirkah bom imel tudi kdaj proste roke. Zadovoljen sem. Začel bom na Majorki s štirimi enodnevnimi dirkami, sledi Algarve, dve dirki v Franciji, Strade Bianche, Milano-Sanremo, Katalonija, Sicilija, Liege in Giro. To je prvi del, potem pa bomo videli, kako bom utrujen in kako se bom počutil po Giru," odgovarja "Lojz".

S Pogijem po rožnato majico, želja olimpijske igre in svetovno prvenstvo

Lani je bila velika želja krstni nastop na Dirki po Franciji, vendar je zaradi tveganja s pripravami na višini potegnil krajši konec. Za letos dobro ve, kako bo s pripravami vse zapeljano, v prvem planu pa ima Giro: "Vse mu bomo podredili. Tako kot sem lani Touru. S fanti sem šel na višino, ampak na koncu ni bila pripravljenost na želeni na ravni, zato niti sam nisem želel iti. Rekel sem, da nočem le startati, hočem dirkati in biti v pomoč ekipi. Ne le, da sem številka in rečem, da sem dirkal na Touru. Za Giro 2024 vemo, po kaj gremo. Gremo zmagat. Ekipa je v celoti podrejena njemu. Poskušal se bom pripraviti optimalno. Dirka po Italiji mi je vedno ustrezala, vedno sem se dobro počutil. V letih 2020 in 2022 sem pokazal svoje najboljše predstave na tej dirki. Sem motiviran, gremo z dirke na dirko. Upam, da bom zdrav in da ne bo poškodb, in mislim, da ne bo ovir."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

A naslednje leto ne bodo le tritedenske dirke in klasike vzbujale največ pozornosti. Na sporedu so namreč olimpijske igre v Parizu in svetovno prvenstvo v Švici, kjer bo trasa po mnenju Tadeja Pogačarja pisana na kožo slovenskim kolesarjem. "Rad bi šel na obe dirki. Vemo, da gredo na olimpijske igre le štirje kolesarji. Vemo, katera dva oziroma trije so stoodstotni, glede četrtega pa bomo videli, kdo bo najbolje pripravljen. Rad bi šel, na širšem spisku sem. Bomo videli. Na svetovno prvenstvo grem zagotovo, osem mest imamo. Selektor je rekel, da me ima v načrtu. Poskusil se bom pripraviti optimalno. Če bom za olimpijske igre dovolj dober, bi rad nastopil, ker so naslednja štiri leta zelo daleč. Enkrat bi rad doživel to izkušnjo. Bomo videli, kakšna bo pripravljenost, če si bom zaslužil. Če ne, pač ne bom šel," je zaključil pogovor s slovensko sedmo silo v Alicanteju.