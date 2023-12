Velikopotezni Pogačarjevi izzivi

Kolesarski svet v zadnjih dneh govori o odločitvi Tadeja Pogačarja, da nastopi na Dirki po Italiji. Vse od leta 2014, ko je Luka Mezgec kot prvi Slovenec osvojil etapno zmago na Giru, si želi nastopiti na največji italijanski dirki.

"Zdaj gremo korak za korakom"

V letu 2024 se mu bo želja izpolnila. V zadnjih letih je bil zaradi dobrih nastopov vselej v središču pozornosti Tour de France, ki ga je dvakrat osvojil in bil v zadnjih dveh letih dvakrat drugi. A to ne pomeni, da naslednje leto na Touru ne bo nastopil. Pogija bomo videli na delu na obeh Grand Tourih, za kar se v tej dobi kolesarstva odločijo redki in ob tem hkrati ciljajo na najvišje uvrstitve.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Tadej si vedno želi postavljati velikopotezne izzive. Ta je eden od teh. S strokovnim vodstvom smo se odločili, da bo prihodnje leto čas, da se to zgodi. Zdaj gremo korak za korakom," je športni direktor UAE Emirates Andrej Hauptman dal vedeti, kako je sodelovanje s 25-letnim Pogačarjem vzajemno in da sledijo njegovim željam.

"Giro mu odgovarja kot še nekaj ostalih dirk"

V letu 2024 bo s Tadejam na kar nekaj dirkah, a ne na Giru. Kljub vsemu bo podrobno spremljal, kaj se bo s številko 1 svetovnega kolesarstva na Apeninskem polotoku dogajalo: "Giro je ena od dirk, ki je bila Tadeju pri srcu. Zdaj bo imel prvič priložnost nastopiti. Dirka mu odgovarja kot še nekaj ostalih dirk. Vsaka izvedba je poglavje zase. Dirko naredijo težko kolesarji. V treh tednih se lahko zgodi ogromno stvari. Osredotočeni bomo morali biti od štarta do cilja zadnje etape."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Sezono bo Pogi odprl 4. marca na njemu ljubi italijanski klasiki Strade Bianche, ki jo je v velikem slogu osvojil leta 2022. Do Gira naj bi si sledili spomenik Milano-Sanremo, Dirka po Kataloniji in belgijski spomenik Liege-Bastogne-Liege: "Načrt je tak, kot je bil predstavljen. Koledar je velikokrat živ. Vse se lahko hitro spreminja. Na podlagi počutja in pripravljenosti športnika se je treba pripravljati, prilagajati."

"Kolesarja, kot je Domen Novak, bi si želela imeti vsaka ekipa"

Na Giru mu bo ob strani stal tudi Domen Novak, ki rad dirka na Dirki po Italiji in bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo pomagal Pogiju do tako želene rožnate majice. "Domen bo na kar nekaj dirkah tesno ob Tadeju. Do Gira bosta nekatere dirke skupaj odpeljala in kot ostali člani ekipe bo Tadeju v podporo," poudarja Hauptman in na vprašanje, ali nacionalne barve igrajo vlogo, pristavil: "Takega kolesarja, kot je Domen Novak, bi si želela imeti vsaka ekipa. Naša ekipa je raznovrstna, fantje se zelo dobro poznajo in so pravi profesionalci. Večje razlike, ali je Slovenec ali ne, ni. Tadej in Domen sta povezana, kompatibilna. Verjamem, da bo Domen na Giru odigral zelo pomembno vlogo v ekipi."

V taboru UAE Emirates za zdaj vse poteka gladko. Priprave v Alicanteju bodo sklenili v četrtek, rokave pa bodo spet dodobra zavihali po novem letu. "Za zdaj vse poteka gladko. Vzdušje je super, sproščeno. Moramo paziti, da tako ostane. V novem letu si želimo čim manj prilagajanj," je z dobrimi željami zaključil Hempi.