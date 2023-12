Pogačar razveselil Italijane in potrdil Giro: Andiamo!

Prireditelji Dirke po Italiji so danes potrdili, da bo na rožnati pentlji leta 2024 od 4. do 26. maja dirkal tudi najboljši kolesar sveta, slovenski as Tadej Pogačar.

Prireditelji Gira, organizacija RCS Sport, so udeležbo Tadeja Pogačarja sporočili z videom, v katerem se zvezdnik moštva UAE Emirates skozi letališki terminal sprehodi do taksija, nato pa v kamero sporoči: Andiamo! (gremo, op. p.).

Pogačarja so si Italijani dolgo želeli zvabiti na drugi najpomembnejši grand tour, izzivali so ga tudi z laskanjem, da je prav on edini, ki je sposoben napasti epsko dvojček Giro – Tour, in prišel je čas, da Gorenjec tudi zares poskusi.

Že pred časom je dal vedeti, da bo poleti napadal novo, že svojo tretjo zmago na Dirki po Franciji (od 29. junija do 21. julija), zdaj je razkril še nastop na Giru. Obe dirki je nazadnje dobil Italijan Marco Pantani leta 1998.

25-letnik s Klanca pri Komendi se je do zdaj izogibal razkrivanju koledarja za sezono 2024, kot glavne želje je izpostavljal Tour, olimpijske igre v Parizu in svetovno prvenstvo v Zürichu. Kaže, da bo pomlad preživel na italijanskih cestah, verjetna je namreč tudi njegova udeležba na omenjal na dirkah Strade Bianche, Tirreno-Adriatico in Mialno – San Remo. Sezono naj bi sicer odprl na Portugalskem, na klasiki Figuera 10. februarja, nato pa naj bi se udeležil še Dirke po Algarveju (od 14. do 18. februarja).

Preberite še: