Član Jumbo-Visme: Zakaj v Parizu nisem sodeloval s Pogačarjem? Ker nisem mogel. #video

Nathan Van Hooydonck je obnovil spomin na dogajanje v zadnji etapi letošnjega Toura. Ni res, da ni želel sodelovati s Tadejem Pogačarjem ali da so mu v ekipi Jumbo-Visma to prepovedali, enostavno ni zmogel njegovega tempa, je priznal v podcastu De Rode Lantaarn.

Belgijski kolesar Nathan Van Hooydonck, ki je zaradi težav s srcem (septembra so mu po srčnem napadu vgradili defibrilator) moral že pri 28 letih končati kariero, je v podkastu De Rode Lantaarn spregovoril o številnih temah, ustavil pa se je tudi pri zadnji etapi Toura, zaradi katere so ga številni kritizirali.

Tadej Pogačar in Nathan Van Hooydonck v zadnji etapi Toura:

V trenutku, ko je Tadej Pogačar na Elizejskih poljanah uprizoril napad in želel popestriti etapo, ki je sicer že tradicionalno pisana na kožo sprinterjem, mu je lahko sledil le Van Hooydonck. A ko sta družno nadaljevala proti cilju, se je Belgijec le enkrat postavil pred Pogačarja in rezal veter, potem pa vztrajal samo še v ozadju. Številni so takrat menili, da je to znak, da so mu v ekipi Jumbo-Visma kljub enormnemu zaostanku Pogačarja v skupnem seštevku dirke (sedem minut za zmagovalcem Toura Jonasom Vingegaardom) prepovedali sodelovati s Slovencem in javno kritizirali Van Hooydoncka zaradi njegove zadržane vožnje.

No, očitno je bilo ozadje precej drugačno, kot je bilo večinsko mnenje do zdaj. Van Hooydonck je dobil proste roke, vendar ni zmogel tempa, ki ga je narekoval Pogačar.

Foto: Guliverimage

"Res nisem mogel menjati," je v podkastu zatrdil Van Hooydonck, "sem pa poskusil. Enkrat mi je celo uspelo, ko sem si malo opomogel, in to zato, da bi znižala tempo. Res, iskreno. Ker sem bil kolesar Jumbo-Visme, se je to (javnosti) zdelo nadležno, če pa bi bil član katere od drugih ekip, bi mislili, da je tempo previsok in da ga kolesar enostavno ne zmore," je dejal Belgijec in zavrnil očitke, da mu v ekipi niso dovolili sodelovanja s Pogačarjem.

"To ne drži. Grischa (Niermann, športni direktor, op. a.) mi je skozi radijsko povezavo dal dovoljenje, da lahko sodelujem s Pogačarjem. Imeli smo sedem minut prednosti (v skupnem seštevku dirke), zakaj bi nam bili dve minuti pomembni," se je vprašal.

Najhitrejših 20 minut na Touru

Kako hud tempo je v zadnji etapi Toura narekoval Pogačar, pa razkrivajo naslednje besede nekdanjega kolesarja Jumbo-Visme. "Mislim, da sem takrat odpeljal najhitrejših 20 minut na Touru. V zavetrju Pogačarja, resno. Povsem razumem kritike in če bi lahko, bi zagotovo sodeloval s Pogačarjem," je še enkrat zatrdil Van Hooydonck, ki je preveril tudi podatke na merilcu in ugotovil, da je 11 minut v povprečju vozil z močjo 432 vatov. "In to v zavetrju. To je ogromno, kajne? In to na koncu Toura. To je znak, da se je Pogačar res dobro regeneriral na etapi na Col de la Loze," je še ocenil.

Spomnimo: Pogačar je v 17. etapi letošnjega Toura doživljal pravo kalvarijo in si v primerjavi z vodilnim Dancem nabral več kot sedem minut zaostanka, kar je dokončno zakoličilo razmerja moči na letošnjem Touru.

Prihodnja Dirka po Franciji pa že zdaj napoveduje povsem drugačen konec. Zadnji dan namreč ne bomo spremljali parade šampionov, ko najboljši kolesarji dirke samo še pozirajo in nazdravljajo, ampak se obeta pravi boj do konca. Dirka po Franciji se bo prihodnje leto končala z zahtevnim kronometrom od Monaca do Nice, kar pomeni tudi, da bo cilj v Nici in ne v Parizu, ki bo že nekaj dni pozneje gostil olimpijske igre.

