Vingegaard zaskrbljen zaradi pomanjkanja podpore na prihodnji Dirki po Franciji

Potem ko je postalo jasno, da bo Wout van Aert svoje rezultatske cilje prihodnje leto zasledoval na Dirki po Italiji in izpustil Dirko po Franciji, da si Sepp Kuss želi braniti zmago na Dirki po Španiji ter da je Nathan Van Hooydonck zaradi težav s srcem moral predčasno končati kariero, je Jonas Vingegaard upravičeno zaskrbljen glede ekipe, ki mu bo na voljo na poti do morebitne tretje zaporedne zmage na Touru.

"Sepp Kuss bo na Vuelti najverjetneje kapetan ekipe in bo branil naslov, jaz bom kapetan na Touru, le da bo imel Sepp na Touru verjetno drugačno vlogo kot v zadnjih letih," Jonas Vingegaard premleva v intervjuju za danski medij DR. "Do zdaj je pogosto pomagal v zaključku etap, zdaj pa vemo, da je tudi sam dovolj močan, da lahko cilja na uvrstitev med prvih pet, zato je pametno, da ga obdržimo v igri," pravi dvakratni zmagovalec Toura, ki se zaveda, da bi nova vloga Sepa Kussa kot rezervnega kapetana lahko privedla do ponovitve scenarija z letošnje Vuelte, ko je zaradi tekmovanja znotraj ekipe, prišlo do velikega zgražanja javnosti.

"Ne mislim, da ga bom izgubil kot glavnega pomočnika v gorskih etapah, vendar je pomembno, da se o tem prej pogovoriva," je pojasnil Vingegaard. "Mogoče ima Sepp svoje želje, vendar je pomembno, da razmislimo, kaj je naša najboljša možnost, da zmagamo na Toru. Če sem ta možnost jaz, bomo dirkali name, seveda pa lahko zmagamo tudi drugače."

A še bolj kot Kuss, Vingegaarda skrbi izguba Wouta van Aerta in Nathana Van Hooydoncka, ki sta mu bila v preteklih treh izvedbah Toura v izjemno veliko pomoč. "Woutov glavni cilj prihodnje leto je Giro in nato verjetno še olimpijske igre. Trasa v Parizu mu zelo ustreza, kar je verjetno razlog, zakaj ni želel nastopiti na Touru," je dejal Danec.

"Wout je eden najboljših pomočnikov, ki sem jih imel v zadnjih treh letih," je dejal dvakratni zmagovalec Toura, "ne samo on, tudi Nathan Van Hooydonck. Wout se je izkazal na vseh terenih in lahko naredi veliko razliko, Nathan je bil odličen na ravninskih delih, tam je vedno pazil name. Zelo ju bomo pogrešali, zelo težko ju bo nadomestiti. Zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo z ekipo za Tour, za iskanje zamenjav smo že prepozni," se zaveda Vingegaard.

V intervjuju za danske medije je izrazil željo po nastopu na svetovnem prvenstvu v Zürichu prihodnje leto, medtem ko je precej manj možnosti, da bi ga videli tudi na olimpijskih igrah v Parizu. Ne zato, ker si tega ne bi sam želel, ampak zato, ker je bolj malo možnosti, da bo v dansko ekipo sploh uvrščen. Na prihodnjih olimpijskih igrah bo namreč na cestni dirki nastopilo samo 90 kolesarjev, Danski (tako kot Sloveniji, Belgiji, Veliki Britaniji in Franciji) pripadajo štiri kvote, kar je najvišje možno število.

Prej v boj za mavrično majico kot olimpijsko zlato

"Upam, da bom uvrščen v olimpijsko reprezentanco, ne bom pa presenečen, če ne bom povabljen v ekipo. Kaj lahko se zgodi, da bo selektor izbral druge štiri kolesarje," je Vingegaard priznal v pogovoru za dansko tiskovno agencijo Ritzau. "Andersu Lundu (selektorju, op. a.) sem povedal, da sem pripravljen nastopiti, vendar je dejal, da sploh ni nujno, da bom v ekipo uvrščen, kar povsem razumem. Še vedno sanjam o tem, da bi enkrat nastopil na olimpijskih igrah, vendar menim, da mi trasa v Parizu ne ustreza," pravi Danec.

Olimpijska dirka se bo začela pod Eifflovim stolpom, dolga bo 273 kilometrov in se bo končala s kilometrskim vzponom do bazilike Srca Jezusovega na griču Montmartre s povprečnim naklonom 6,5 odstotka. Kolesarji se bodo na omenjeni grič povzpeli trikrat, prav tako dekleta, ki bodo skupaj prekolesarila 158 kilometrov. Moška cestna preizkušnja bo na sporedu 3. avgusta, ženska dan kasneje. Kolesarji bodo skupaj opravili 2800 višinskih metrov, dekleta pa 1700 metrov. Čeprav trasa ni med najbolj zahtevnimi, bo vsaj v moški konkurenci ena najdaljših na olimpijskih igrah, poroča STA.

Glede na traso s številnimi kratkimi, strmimi klanci, je najboljše orožje Danske najbrž Mads Pedesren, Vingegaard bo svojo pozornost raje usmeril v Zürich in svetovno prvenstvo. Cestna dirka bo na sporedu 29. septembra. "To je bolj zanesljiva možnost. Na svetovnem prvenstvu bo lahko nastopilo več kolesarjev, poleg tega trasa bolj ustreza mojemu tipu kolesarja."



Družina Vingegaard se bo ustalila v Švici

Prvenstvo v Švici bo Vingegaardu prineslo prednost domačega terena, saj se je z družino pred kratkim preselil v Švico. V pogovoru za dansko spletno stran Ekstra Bladet je kot razlog za selitev navedel željo po večji stabilnosti za njegovo družino in bližino goratih terenov. Kot poroča spletna stran Cyclingnews je Švica vse priljubljenejša destinacija za kolesarje, tam med drugim živita tudi nizozemska kolesarka Demi Vollering in Vingegaardov rojak Mads Pedersen.

Vingegaard na svetovnem prvenstvu ni nastopil že vse od leta 2018, ko je v Innsbrucku na Tirolskem barve Danske zastopal v kategoriji do 23 let in zasedel 64. mesto. Naslov svetovnega prvaka med mlajšimi člani je tistega leta osvojil Švicar Marc Hirschi, Tadej Pogačar je končal na odličnem sedmem mestu.

