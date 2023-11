Novi šef Rogliča opozarja: Posnemanje Jumbo-Visme ni zagotovilo za zmago na Touru

Ralph Denk je prepričan, da morajo v ekipi BORA - hansgrohe najti lastno pot do zmage na Dirki po Franciji in da zgolj kopiranje znanja in urnika iz ekipe Jumbo-Visma ne bo dovolj.

Ralph Denk je prepričan, da morajo v ekipi BORA - hansgrohe najti lastno pot do zmage na Dirki po Franciji in da zgolj kopiranje znanja in urnika iz ekipe Jumbo-Visma ne bo dovolj. Foto: Guliverimage

Ekipa BORA - hansgrohe bo našla svoj način za tlakovanje poti do zmage na Touru, Jai Hindley, zmagovalec Dirke po Italiji leta 2022, pa bi lahko izpustil Giro in se skupaj s Primožem Rogličem osredotočil na Tour, je v pogovoru za GCN povedal Ralph Denk, generalni direktor nemške kolesarske ekipe BORA - hansgrohe, ki je s prestopom Rogliča v njihove vrste poskrbel za kolesarski prestop sezone.

Pri ekipi BORA - hansgrohe verjamejo, da so s prihodom Primoža Rogliča našli manjkajoči kos sestavljanke, ki jim bo prinesel tako zelo želeno zmago na Dirki po Franciji, a se generalni direktor ekipe Ralph Denk zaveda, da samo ponavljanje njegovega preteklega programa treningov in dirk ne bo dovolj za uspeh na Touru.

V iskanju svoje poti

Čeprav ni dvoma, da Roglič v ekipo prinaša dragocene izkušnje in znanje iz ekipe Jumbo-Visma, navsezadnje se je za prestop odločil tudi njegov trener Marc Lamberts, je Denk prepričan, da morata ekipa in njen novi član najti lastno pot do zmagoslavja na najpomembnejši etapni dirki leta.

"To je pomembno delo, vendar moramo najti tudi svojo pot," je Denk opozoril v pogovoru za GCN. "Ne moremo samo posnemati preteklosti. Sam moraš sestaviti svojo mešanico, se ozreti na levo in desno in najti svojo pot. Imamo lastno strategijo in način za doseganje uspeha," je prepričan Denk.

Trdo delo se je že začelo

V pogovoru za GCN je poleg Rogličeve energije izpostavil tudi njegove vodstvene sposobnosti. Po njegovih besedah je vsak kolesar in član osebja pripravljen dvigniti svojo raven, da bi prihodnje poletje lahko čim bolj podprl Rogliča pri zastavljenem cilju, zmagi na Touru.

"Zame je bilo impresivno, kako hitro se je ustalil v ekipi," je dejal Denk. 34-letni Zasavec se je moštvenim kolegom pred kratkim pridružil na pripravah v Otzalu v Avstriji in v ekipo prinesel novo energijo. Na to je v našem Sobotnem intervjuju opozoril tudi nutricionist ekipe BORA - hansgrohe Tim Podlogar.

"Bil je prijazen. Prevzel je vlogo vodje in prinesel nekaj dobrih zamisli glede strukture in priprav. Skupaj smo preživeli nekaj res lepih dni in veselimo se prvih skupnih priprav. S Primožem sva že obiskala tudi podjetje Specialized, kjer je preizkusil položaj na kolesu za kronometer in opremo. To je velik korak, saj bo Primož zdaj vozil drugačno kolo. V naslednjih dneh bo v Red Bullovem centru opravil še nekaj testov, temu bo sledil preizkus na stezi za aerodinamiko. Vse skupaj je tudi za Primoža precej naporno, je pa pomembno, da takoj začnemo delati. Že po pogovoru z njim si želiš dati več kot sto odstotkov za uspeh. Če se z njim pogovarjaš, ugotoviš, da obožuje to, kar počne, in da mu ni težko vsak dan skočiti na kolo. Mislim, da je eden najboljših vzornikov."

Krst v dresu Bore na dirki Pariz–Nica ali Tirreno–Adriatico

Roglič naj bi v dresu Bore debitiral na etapni dirki Pariz–Nica ali Tirreno–Adriatico, kjer je v preteklosti že zmagal, Denk pa meni, da bi pomembno vlogo lahko odigral tudi na ardenskih klasikah, preden se osredotoči na Tour.

V ekipi se morajo lotiti iskanja novega kapetana za Dirko po Italiji, kjer je lani zmagal njihov kolesar Jai Hindley, letos pa je slavil Roglič. Hindley bi bil tudi prihodnje leto lahko očiten kandidat za rožnato majico, a je Denk predlagal, naj Avstralec preskoči Giro in se raje osredotočil na Tour, kjer bi dirkal ob boku Rogliču. "Jaija si bolj predstavljam na Touru. Na Giru je precej kilometrov v vožnji na čas in za nas bi lahko bilo bolje, če bi Jai s Primožem nastopil na Touru," je ocenil Denk.

To pomeni, da bi na Giru priložnost za vodenje ekipe lahko dobili mladi Cian Uijtdebroeks, Aleksandr Vlasov, Lennard Kämna ali Dani Martínez, ki je v Boro prestopil iz Ineosa. Končna odločitev bo sprejeta v naslednjih tednih, ko se bodo kolesarji Bore srečali na skupnih pripravah, predizbor za Dirko po Franciji pa bo opravljen šele konec aprila ali v začetku maja.

Tudi brez zmage na Touru bo sonce še vedno vzšlo

"Naša strategija je, da svojim kolesarjem do konca aprila ponudimo priložnost, da nekaj naredijo za svoj rezultat. Do takrat je na sporedu kar nekaj dirk za hribolazce in upajmo, da bodo vsi izkoristili svojo priložnost," je dejal Denk, ki pa ne skriva, da je glavni cilj ekipe zmaga na Touru. Te ekipa Bore še nima v svoji zbirki.

"Zmaga na Touru bi nam ogromno pomenila. Za nas je nekaj novega stati na startni črti kot pravi tekmec in s tem se moramo spopasti. Seveda bosta pozornost javnosti in pritisk velika, dejstvo pa je, da lahko z dobrim delom dosežemo veliko. Kot človek in kot menedžer si seveda želim zmagati na Touru z ekipo, a tudi če se to ne zgodi, bo sonce še vedno vzšlo," je sklenil Denk.