Brez Rogliča je manj neprijetnih pogovorov in diskusij

"Brez Primoža je manj neprijetnih pogovorov, diskusij in trenerskih odločitev. Bil je tako zahteven, da je celotno ekipo povzdignil na višjo raven," je še pojasnjeval Merijn Zeeman. Za Jumbo-Vismo je izjemno uspešna sezona, v kateri ji je uspel zgodovinski dosežek, zmagati na vseh treh grand tourih.

"To nam je uspelo, ker smo ločili Primoža in Jonasa (Vingegaarda, op. p.), sam po sebi pa naš cilj ni bil zmagati na vseh treh dirkah. Zdaj pa si želimo na Giro poslati naše mlajše talente. Uvrstitev med najboljših deset bi bila lepa, pričakovati boj za skupno zmago od teh mladih fantov pa je nerealistično. Upam, da bomo uspeli nadomestiti Primoža, ampak trenutno zanj še ni primerne zamenjave," je še povedal nizozemski funkcionar.

Van Aertov Giro "zelo verjeten"

Merijn Zeeman: "Poskrbeti moramo, da bo v ekipi še naprej konkurenca, da bo tudi Jonas čutil pritisk mlajših in mu ne bo preveč udobno." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Podobno kot njegov sodelavec Richard Plugge tudi Zeeman ni hotel potrditi, da bo naslednje leto kapetan moštva na italijanskem Giru Wout Van Aert, je pa dejal, da je ob dejstvu, da bo Jonas Vingegaard branil zmago na Tour de France, to "zelo verjetno". Kot športni direktor pa pogleduje dlje od naslednje sezone, je še poudaril. "Poskrbeti moramo, da bo v ekipi še naprej konkurenca, da bo tudi Jonas čutil pritisk mlajših in mu ne bo preveč udobno, da se bo zavedal, da lahko ob slabih predstavah izgubi mesto v ekipi."

V tej sezoni mladi člani Jumbo-Visme – ta se bo naslednje leto preimenovala v Visma - Lease a Bike – niso dobili dovolj priložnosti, pa meni zdaj že nekdanji nizozemski profesionalec Jos van Emden, ki je letos pri 38 letih pri čebelah končal kariero. "Ko sem v začetku leta prejel svoj program, nisem bil niti približno zadovoljen. Nato sem slišal, kje bodo dirkali ostali fantje in kakšni so cilji ekipe, in pomislil: to resnično ni več moja ekipa," je Van Emden razkril v pogovoru za podcast De Rode Lantaarn.

"Merijnu sem poslal sporočilo, da o tem ne bova nikoli več govorila"

Jos van Emden ni bil zadovoljen s svojim programom za zadnjo sezono pri Jumbo-Vismi. Foto: Jaka Lopatič Kot dolgoletni član Jumbo-Visme, prej LottaNL-Jumba in Rabobanka, je začutil, da se mora oglasiti. Na vodstvo ekipe je naslovil pismo, v katerem je kritiziral po njegovem mnenju "povsem nerealistično" namero ekipe, da osvoji vse tri grand toure v sezoni in pri tem zanemari mlade talente v ekipi. "Ta cilj je izgledal lepo na papirju, v realnosti pa … Toliko žrtvovanj je bilo potrebnih, da je bilo stanje nepopravljivo. Na primer Olav Kooij, ki si je zaslužil priložnost na grand touru, pa Gijs Leemreize, ki se je v preteklosti na Giru že boril za etapne zmage, nista bila v ekipah za največje dirke. Včasih smo v tej ekipi gradili mlade kolesarje in jih spravili na najvišjo raven, vse to pa je letos popolnoma izginilo. Noben od teh mladih talentov ni dobil priložnosti dirkati na grand touru."

Presenetilo ga je, da se je vodstvo ekipe na njegovo pismo, ki naj bi ga poslal "v dobri veri, z najboljšim namenom", odzvalo negativno. Zeemana je obtožil, da želi okoli sebe le ljudi, ki mu pritrjujejo, po sezoni, ko so Jumbovci z Rogličem, Jonasom Vingegaardom in Seppom Kussom osvojili Giro, Tour in Vuelto, pa je priznal, da se je taktika ekipe izkazala za zmagovito. "Merijnu sem poslal sporočilo, da o tem ne bova nikoli več govorila. Ampak me zdaj vseeno navaja v intervjujih," je v smehu zaključil veteran Van Emden.

