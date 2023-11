Bo Kuss ostal pri Jumbo-Vismi?

Ameriški kolesar Sepp Kuss je v letošnjem letu poskrbel za prav posebno zgodbo. Kolesaril je na vseh treh Grand Tourih in zadnjega, Vuelto, tudi dobil. Posledično se je za njegove usluge začelo zanimati več ekip, povrhu vsega pa se mu pogodba z Jumbo-Vismo konča po koncu prihodnjega leta. In kakšen je dejanski položaj ameriškega kolesarja slovenskih korenin?

"Nisem proti novim izzivom. Po drugi strani je to, kar imam pri Jumbo-Vismi, unikatno," je Sepp Kuss dejal v pogovoru za De Telegraaf.

Letošnja sezona je bila zanj sanjska. Imel je pomembno vlogo kot pomočnik Primožu Rogliču in Jonasu Vingegaardu ob njunih zmagah na Giru in Touru. Takšna vloga je bila predvidena zanj tudi na Vuelti, vendar se je na koncu sam znašel v položaju, da jo lahko osvoji. Ko so vodilni v ekipi obema preostalima kapetanoma Vingegaardu in Rogliču prižgali rdečo luč v lovu za rdečo majico, se mu je odprla pot do velikega zmagoslavja.

Čeprav sta mu omenjena kolesarja "omogočila" pot do zgodovinskega uspeha, je moral vseeno premagati preostale tekmece, s tem pa so se njegove delnice v kolesarski karavani dvignile. Zanj so se začele zanimati tudi druge ekipe. In ker se mu zdajšnja pogodba z Jumbo-Vismo – v naslednjem letu se bo ekipa imenovala Visma – Lease a Bike – izteče konec 2024, je razumljivo, da je njegovo ime postalo vroče.

"Vse skupaj bom gledal mirno. Obstajajo druge možnosti, kjer bi imel več svobode. A po drugi strani je to, kar imam pri Jumbo-Vismi, unikatno," je ponovil Američan. "Da bi osvojil Tour de France, bi moral kolesariti v najboljši ekipi na svetu. Pri Jumbo-Vismi lahko izkoristim svoje priložnosti in ob drugih priložnostih opravljam vlogo služabnika. Obe vlogi mi prinašata zadovoljstvo."

Po besedah športnega direktorja Merijna Zeemana, izrečenih v pogovoru z WielerFlits, pri Kussu niso potrebne nobene spremembe: "Če razmišljate o našem pristopu k športu, se za Seppa ne bo nič spremenilo. Zagotovo lahko osvoji še en Grand Tour z nami, tako kot smo mu to dovolili zdaj. Sepp ve, da lahko zmaga Grand Tour v vrstah Jumbo-Visme prej kot pa, če bo osamljeni kapetan v kateri izmed drugih ekip."