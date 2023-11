Zapušča vrste Jumbo-Visme

Ard Bierens je bil v zadnjih letih veliko v stikih tudi s slovenskimi novinarji, saj je bil vselej zraven ob uspehih našega kolesarskega šampiona Primoža Rogliča. Tudi ob zadnjem večjem na Giru. Svoj odhod iz Jumbo-Visme je obrazložil v zanimivem zapisu na LinkedInu: "24. maja letos sva se s prijateljem Tijsom Kujpersem peljala po jadranski obali na cilj 17. etape Dirke po Italiji. V regiji, kjer sem živel osem let. Spraševal sem se, ali bi bilo mogoče osvojiti Giro, potem ko smo pred tem že osvojili Tour de France in trikrat Vuelto. Zame, kot poznavalca Gira, bi bila to krona mojih sedmih let delovanja za Jumbo-Vismo."

Ard Bierens bo po novem deloval v nogometnem klubu PSV Eindhoven. Foto: Jaka Lopatič

Nato je nadaljeval: "Ko sva se približevala kraju Caorle, sva s Tijsom na mobilnem telefonu spremljala novinarsko konferenco nogometnega kluba PSV, na kateri so obelodanili odhod Ruuda van Nistelrooyja. Tri dni pozneje so se uresničile naše rožnate sanje z velikim izbruhom čustev. Toda način, kako so našo ekipo predstavili v novicah, je spet bolel. 24. maja se je pojavila fantazijska zamisel, ki je v naslednjih mesecih vse bolj rasla v realno možnost. Da bi nekega dne zamenjal najboljšo kolesarsko ekipo na svetu za najlepši nogometni klub na Nizozemskem. Ta dan je skoraj prišel. 30. novembra se bo končal moj poklicni čas v kolesarstvu, ki se je začel leta 1998 pri De Telegraafu, od leta 2011 pa sem delal kot tiskovni predstavnik pri Vacansoleil-DCM, Trek Factory Racing in Team Jumbo-Visma."

Od 1. decembra bo Ard tako po novem predstavnik za stike z javnostjo pri nizozemskem nogometnem velikanu PSV Eindhovnu.