Pogačar v sprintu strl Kussa

Oba kolesarja sta skočila dva kroga pred koncem in se priključila veteranu Petru Saganu (Legends Team). 2,4 kilometra pred koncem je Sagan odpadel, tako da sta Kuss in Pogačar odločila zmagovalca na ekshibicijski dirki.

Zadnji kilometer:

Sepp Kuss je začel s sprintom približno 350 metrov pred koncem, vendar se v zaključku nato ni mogel kosati s Tadejem Pogačarjem. Sagan je obdržal tretje mesto, Mark Cavendish, ki je vodil večino dirke, pa je na koncu zasedel četrto mesto. Cavendish je bil na koncu najboljši v boju za pikčasto majico, potem ko je osvojil tri od štirih ponujenih vmesnih sprintov.

"Zelo sem vesel, da mi je uspelo zmagati. Res sem vesel, da sem lahko tukaj in da sem lahko doživel to odlično vzdušje. Zmagati pred to množico je nekaj, česar ne bom nikoli pozabil. Danes sem poskušal varčevati svoje noge za velik napad na vzponu in Sepp je bil takrat zraven. Sepp je bil danes izjemno močan in skok nam je uspel. Moral sem ujeti tudi Petra, a je bil utrujen, saj je bil ves dan aktiven. Čakal sem na svojo eno in edino priložnost," je po koncu dejal slovenski kolesar, ki se je mu načrt do potankosti izšel.

"Vedel sem, da bo na neki točki Tadej nekaj poskusil, zato sem poskušal paziti nanj in na ostale fante. Bil sem dovolj dober, da sem mu sledil, in v zadnjih dveh krogih sva morala res na vso moč kolesariti, da sva ubežala glavnini. Na koncu je odločil sprint," pa je po koncu dejal Kuss.

Na dirki sta poleg Pogačarja od Slovencev nastopila še Jan Tratnik (Jumbo-Visma) in Matevž Govekar (Bahrain Victorious).

