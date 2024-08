Vedno skromni ameriški kolesar Sepp Kuss, ki raje kot sebi drugim pomaga v ospredje, se na novinarski konferenci pred začetkom Dirke po Španiji ni želel postaviti v vlogo glavnega favorita za zmago. Zaveda se, da bo pri branjenju zmage na Vuelti imel težko delo. Ekipi UAE Emirates in Red Bull - BORA – hansgrohe sta na dirko pripeljali močna orožja, med drugim tudi Primoža Rogliča, ki je Vuelto dobil že trikrat.

"UAE Emirates in Red Bull - BORA – hansgrohe imata zelo močno ekipo, vendar mislim, da bo zelo veliko odvisno od etap. Na Vuelti so pogosto vzponi tako strmi, da so bolj kot taktika pomembne močne noge," je na novinarski konferenci v Lizboni na Portugalskem pred začetkom 79. dirke po Španiji ocenil lanski zmagovalec Vuelte Sepp Kuss, ki ga je pred fotografiranjem ekip presenetil nekdanji moštveni kolega Primož Roglič.

Prisrčno srečanje Rogliča z nekdanjimi moštvenimi kolegi:

Na portugalskih in španskih cestah bo imel ob sebi Wouta van Aerta, ki pa bo imel proste roke in bo lovil etapne zmage, Roberta Gesinka, Stevena Kruijswijka in Dylana Van Baarleja, ki bi morala nastopiti na Touru, a sta se poškodovala na Kriteriju po Dofineji, Edoarda Affinija, Ciana Uijtebroeksa, ki bo prav tako lovil visoko uvrstitev v skupni razvrstitvi, in Attilo Valterja.

Ekipa Visma | Lease a Bike za Dirko po Španiji: - Sepp KUSS - Wout VAN AERT - Robert GESINK - Steven KRUIJSWIJK - Edoardo AFFINI - Attila VALTER - Dylan VAN BAARLE - Cian UIJTDEBROEKS

Emirati so v Lizbono pripeljali močno ekipo hribolazcev, v ekipi osmih je kar sedem specialistov za gorske etape, med njimi tudi João Almeida, Adam Yates in Marc Soler, medetm ko BORA stavi na Primoža Rogliča, zmagovalca treh izvedb Vuelte, Daniela Martíneza, drugega na letošnjem Giru, Aleksandra Vlasova in Floriana Lipowitza.

Ekipa UAE Emirates za Dirko po Španiji: - Marc SOLER - Joao ALMEIDA - Adam YATES - Isaac DEL TORO - Pavel SIVAKOV - Filippo BARONCINI - Jay VINE - Brandon MCNULTY

"Vendar je kar nekaj etap, kjer lahko postane zapleteno, če imajo te močne ekipe več svojih kolesarjev v ospredju," je ocenil Kuss. "Na Vuelti so vedno situacije, ko so lahko stvari nekoliko manj nadzorovane, le več kolesarjev je treba paziti. Najbolj pomembno je, da si v pravih trenutkih pameten in močan," se zaveda Američan.

Ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe za Dirko po Španiji: - Primož ROGLIČ - Aleksandr VLASOV



- Dani MARTÍNEZ - Rogel ADRIÀ - Giovanni ALEOTTI - Nico DENZ - Patrck GAMPER - Florian LIPOWITZ

Kot najtežje vzpone na letošnji Vuelti je Kuss izpostavil Cuitu Negru v zaključku 15. etape in Picon Blanco, ciljni vzpon 20. etape, ki bi lahko odločila dirko.

Profil 15. etape Dirke po Španiji:

Etape 79. dirke po Španiji: 17. 8. 1. etapa: Lizbona - Oeiras (12 km)**** 18. 8. 2. etapa: Cascais - Ourem (194 km)** 19. 8. 3. etapa: Lousa - Castelo Branco (191,2 km)** 20. 8. 4. etapa: Plasencia - Pico Villuercas (170,5 km)*** 21. 8. 5. etapa: Fuente del Maestre - Sevilla (177 km)* 22. 8. 6. etapa: Carrefour Jerez - Yunquera (185,5 km)*** 23. 8. 7. etapa: Archidona - Cordoba (180,5 km)** 24. 8. 8. etapa: Ubeda - Cazorla (159 km)*** 25. 8. 9. etapa: Motril - Granada (178,5 km)*** 26. 8. prost dan 27. 8. 10. etapa: Ponteareas - Baiona (160 km)*** 28. 8. 11. etapa: Tehnološki park - Cortiz (166,5 km)** 29. 8. 12. etapa: Ourense - Manzaneda (137,4 km)*** 30. 8. 13. etapa: Lugo - Puerto de Ancares (176 km)*** 31. 8. 14. etapa: Villafranca del Bierzo - Villablino (200,5 km)*** 1. 9. 15. etapa: Infiesto - Cuitu Negru (142,9 km)*** 2. 9. prost dan 3. 9. 16. etapa: Luanco - Lagos de Covadonga (181,5 km)*** 4. 9. 17. etapa: Arnuero - Santander (141,5 km)** 5. 9. 18. etapa: Vitoria Gasteiz - Maeztu (179,3 km)** 6. 9. 19. etapa: Logrono - Alto de Moncalvillo (173,5 km)*** 7. 9. 20. etapa: Villarcayo - Picon Blanco (172 km)*** 8. 9. 21. etapa: Madrid (24,6 km)**** **** - kronometer *** - gorska etapa ** - razgibana etapa * - ravninska etapa

