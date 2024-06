Ameriški kolesar Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike) je v pogovoru za Helden Magazine izjavil, da želi pri rojakih obuditi zanimanje za kolesarstvo. "Zelo sem bil vesel odziva, ki sem ga bil po vsej Ameriki deležen ob zmagi na Vuelti. V ZDA je razen Toura težko spremljati kolesarske dirke (zaradi časovne razlike, op. a). Tour je izjemno pomembna dirka, in če jo uspe osvojiti Američanu, to prinese povabilo na obisk Bele hiše ali partijo golfa s predsednikom, takšno povabilo je nekoč dobil Lance Armstrong," je namignil Kuss.

Foto: Guliverimage

In ravno zaradi Armstronga ima kolesarstvo med Američani še vedno negativen prizvok. "V ZDA me še vedno redno spominjajo na obdobje Armstronga in dopinga. Ljudi je težko prepričati, da je kolesarstvo danes drugačno kot v tistih letih. Dopinško priznanje Armstronga in nekaterih drugih vrhunskih športnikov je izjemno vplivalo na priljubljenost tega športa med Američani. Ljudje so izgubili vero v to, da gre za čist šport," je pojasnil Kuss, ki zdaj čuti odgovornost, da spremeni podobo kolesarstva med Američani.



"Trudil se bom za to, da bodo ljudje dojeli, da je današnje kolesarstvo drugačno kot nekoč, a bo trajalo še kar nekaj časa, preden bodo temu sporočilu verjeli. Zato se mi zdi pomembno, da Dirko po Franciji dobi še kakšen drugi ameriški kolesar in pokaže, da lahko rumeno majico osvojiš tudi čist (brez pomoči dopinga, op. a.)," je dejal Kuss. "Moje poslanstvo je, da Američani znova vzljubijo kolesarstvo. To se mi zdi pomembneje kot povabilo v Belo hišo ali igranje golfa s predsednikom," je namignil Američan s slovenskimi koreninami.

Foto: Guliverimage

Če Jonas Vingegaard, ki se je v začetku aprila grdo poškodoval na Dirki po Baskiji, do Toura ne bo optimalno pripravljen, bi v ekipi Visma kapetansko vlogo lahko zaupali Kussu, ki pa trenutno ni v najboljši formi. Po dnevih slabšega počutja in več kot polurnem zaostanku v skupnem seštevku, se danes ni pojavil na startu zadnje etape kriterija po Dofineji. Precej bolje se je izkazal njegov moštveni kolega, prav tako Američan Matteo Jorgenson, ki je danes skoraj slekel Primoža Rogliča iz rumene majice. Na koncu je bila razlika med prvo in drugouvrščenim na Dofineji zgolj osem sekund.

