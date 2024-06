Podrobneje,7 etapa:

Cilj - V zaključnem šprintu je Primož Roglič (BORA - hansgrohe) še drugič zapored premagal vse tekmece. Najbolj se ga je držal Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike). Tretji je bil Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ki je bil v petek drugi za Rogličem. Slovenski kolesar ima v skupnem seštevku pred Jorgensonom 1:02 prednosti. Tretji Derek Gee zaostaja 1:13, četrti je Rogličev pomočnik Aleksandr Vlasov (1:56), medtem ko je Remco Evenepoel padel na šesto mesto, na katerem ima 2:15 zaostanka.

600 metrov do cilja - Santiago Buitrago je skočil. Tudi Primož Roglič je šel za njim.

900 metrov do cilja - Devet kolesarjev je ostalo v igri za etapno zmago.

1,7 km do cilja - Kdo bo današnji zmagovalec? Primož Roglič je prvi favorit. Trenutno se vozi na petem mestu v glavnini in nadzira tekmece. Remco Evenepoel medtem zaostaja 1:14. Aleksandr Vlasov se izkazuje za odličnega pomočnika našemu Rogliču, kar je dober kapital za Tour de France.

2,1 km do cilja - Konec bega. Marc Soler je ujet. Zdaj so oči v celoti uprte le še v enajsterico - Roglič, Vlasov, Jorgenson, Ciccone, Lazkano, Buitrago, Landa, Gee, De Plus, Rodriguez.

2,7 km do cilja - Tank pri zadnjemu ubežniku Marcu Solerju je videti izpraznjen. Le še 35 sekund ima naskoka. V glavnini je še 11 kolesarjev (Roglič, Vlasov, Jorgenson, Ciccone, Lazkano, Buitrago, Landa, Gee, De Plus, Rodriguez).

3 km do cilja - Minuto prednosti ima le še Marc Soler. Primož Roglič je medtem v glavnini na petem mestu in nadzoruje glavne tekmece. Na čelu je njegov ekipni kolega Vlasov.

3,8 km do cilja - Spet je Aleksandr Vlasov na čelu glavnine, Primož Roglič pa tik za moštvenim kolegom.

4,1 km do cilja - Marc Soler trpi v ospredju, v glavnini je napadel Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious). Vlasov se mu je takoj priključil. Prednost Solerja je le še 1:28. Remco zaostaja 2:34.

4,8 km do cilja - Le še dve minuti ima Marc Soler prednosti pred glavnino, kateri tempo narekuje Rogličev pomočnik Aleksandr Vlasov. Remco Evenepoel, ki je dan začel kot drugi v skupnem seštevku, zaostaja za glavnino že minuto.

5,8 km do cilja - Po 100 metrih je Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe) priključil glavnino do Cicconeja. Zaostanek Marca Solerja je hitro padel na 2:40. V glavnini, ki lovi ubežnike drugega za drugim, je le še 12 kolesarjev.

5,9 km do cilja - Iz glavnine je skočil Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ki je bil v petek drugi za Primožem Rogličem.

6,8 km do cilja - Remco Evenepoel je izgubil stik z glavnino, na čelu katere je član BORE - hansgrohe Jai Hindley. Prednost Marca Solerja je le še 3:06, kar pomeni, da je Primož Roglič tudi virtualno nazaj v rumeni majici. Pred njim je še Aleksandr Vlasov, ki je dobro vlekel na zaključni klanec že v petek.

7,1 km do cilja - Remco Evenepoel ima težave s tempom BORE - hansgrohe. Izgublja stik z glavnino.

7,5 km do cilja - Ekipa BORE - hansgrohe je dodobra navila tempo. Prednost vodilnega ubežnika Marca Solerja je skopnela na 3:30.

8,5 km do cilja - Sepp Kuss ima težave. Medtem prednost Marca Solerja pada. Trenutno je 3:55.

10 km do cilja - Ubežnik Marc Soler je začel zaključni vzpon s prednostjo 4:20 pred glavnino. Pred kolesarji je najtežji klanec dirke.

14,7 km do cilja - Prednost Marca Solerja je nekoliko padla. Zdaj je pri številki 4:55. Virtualno je v rumeni majici vodilnega, saj je imel pred začetkom dneva za Primožem Rogličem zaostanek 3:45.

19 km do cilja - Kolesarje čaka v zaključku dneva še brutalen vzpon v dolžini 10 kilometrov na Samoens. Povprečna naklonina bo kar 9,3 odstotka.

20 km do cilja - Marc Soler je ravno dobil leteči cilj, kar pomeni 10 bonifikacijskih sekund. Njegova prednost pred glavnino znaša pet minut.

30 km do cilja - Pri spustu z gorskega cilja je videti, da nihče ne želi preveč tvegati, saj je cesta zaradi dežja spolzka. Prednost Solerja znaša 5:25.

37 km do cilja - Marc Soler je kot prvi prikolesaril na gorski cilj Col de la Ramaz. Njegova prednost znaša 5:29, kar je lep naskok. Pred njim je spust, približno 10 kilometrov vožnje z rahlim vzpenjanjem, nakar bo sledil še zaključni vzpon na Samoens. Za Primožem Rogličem je pred današnjo etapo zaostajal 3:45.

41 km do cilja - Natanko pet minut ima Marc Soler prednosti pred glavnino, v kateri je na čelu ekipa BORE - hansgrohe s kapetanom Primožem Rogličem.

43 km do cilja - Marc Soler (UAE Emirates) navija močan tempo. Njegova prednost pred glavnino je poskočila na 4:56. Do vrha gorskega cilja ima še dobrih 5 kilometrov.

44 km do cilja - V ubežni skupini je Marc Soler navil tempo in se odpeljal. Pred današnjo etapo je za Primožem Rogličem zaostajal 3:45, trenutno pa ima 4:17 prednosti. Virtualno je torej v rumeni majici vodilnega. Do vrha gorskega cilja ima še 7,5 km. Lorenzo Fortunato (Astana) za Solerjem zaostaja približno 10 sekund.

51 km do cilja - Ubežniki so začeli z naslednjim gorskim izzivom v dolžini 13,9 kilometra. Vzpon na Col de la Ramaz ima povprečni 7-odstotni naklon, na določenih delih pa je tudi 11-odstotni. Ubežniki so začeli klanec s prednostjo 4:10, kar pomeni, da je Marc Soler (UAE Emirates) virtualno v rumeni majici, saj je pred začetkom dneva za Primožem Rogličem zaostajal 3:45.

60 km do cilja - Kar enajst kolesarjev je predčasno končalo sedmo etapo, štirje pa je niso sploh začeli. Četrtkov množični padec je pustil posledice.

Foto: Guliverimage

70 km do cilja - Fortunato je bil najhitrejši tudi na drugem gorskem cilju. Prednost ubežnikov znaša 4:03. Zdaj je 11 ubežnikov - Marc Soler (UAE), Davide Formolo (Movistar), Lorenzo Fortunato (Astana), Nicolas Prodhomme in Dorian Godon (Decathlon-AG2R), Darren Rafferty (EF Education-Easypost), Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Warren Barguil (DSM), Guillaume Martin (Cofidis), Koen Bouwman (Visma-Lease a bike) in Mark Donovan.

75 km do cilja - Ubežniki so začeli z vzponom na Cote d'Araches. Glavnina zaostaja 4 minute, kar pomeni, da je Primož Roglič (BORA - hansgrohe) virtualno izgubil rumeno majico vodilnega. Ta je trenutno v lasti Marca Solerja (UAE Emirates), ki je pred današnjo etapo zaostajal 3:45. Povprečna hitrost po dveh urah kolesarjenja je znašala 39 km/h.

86 km do cilja - Naskok ubežnikov znaša 3:40. Kolesarji se približujejo naslednjemu kategoriziranemu vzponu. Povzpeli se bodo na prelaz Cote d'Araches, 948 metrov nad morjem. Klanec bo dolg 6,4 kilometra in ima 7,1-odstoten povprečni naklon.

104 km do cilja - Na čelu glavnine so kolesarji BORE - hansgrohe, ki imajo v svojih vrstah vodilnega na dirki Primoža Rogliča. Zaostanek za ubežniki znaša 3:30, kar pomeni, da ima slovenski kolesar virtualno le še 15 sekund prednosti pred ubežnikom Marcom Solerjem, ki je v družbi devetih kolesarjev.

108 km do cilja - Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) in Neilson Powless (EF Education-Easypost) imata težave in izgubljata stik z glavnino. Prav tako Ivan Garcia Cortina in Ivan Sosa (oba Movistar).

116 km do cilja - V ubežni skupini je zdaj deset kolesarjev - Marc Soler (UAE), Davide Formolo (Movistar), Lorenzo Fortunato (Astana), Nicolas Prodhomme in Dorian Godon (Decathlon-AG2R), Darren Rafferty (EF Education-Easypost), Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Warren Barguil (DSM), Guillaume Martin (Cofidis) in Koen Bouwman (Visma-Lease a bike). Njihova prednost pred glavnino znaša 2:50.

122 km do cilja - Najhitrejši na gorskem cilju je bil Fortunato. Medtem so trije še odstopili z dirke - Clement Berthet (Decathlon-AG2R), Cristian Rodriguez (Arkea-B&B Hotels) in Kenny Elissonde (Cofidis).

124 km do cilja - Prednost sedmih ubežnikov pred glavnino znaša 2:35. Marc Soler (UAE), Davide Formolo (Movistar), Lorenzo Fortunato (Astana), Nicolas Prodhomme (Decathlon-AG2R), Darren Rafferty (EF Education-Easypost), Kevin Geniets (Groupama-FDJ) in Warren Barguil (DSM) so v ospredju.

129 km do cilja - Marc Soler(UAE), Davide Formolo (Movistar), Lorenzo Fortunato (Astana), Nicolas Prodhomme (Decathlon-AG2R) in Darren Rafferty (EF Education-Easypost) so v ospredju vzpona na Col des Saisies. Pred trojico zasledovalcev Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Warren Barguil (DSM) in Mathis Le Berre (Arkea-B&B Hotels) imajo minuti prednosti, glavnina zaostaja dodatnih 15. Med ubežniki je Soler najbližje Primožu Rogliču v skupnem seštevku. Za njim zaostaja 3:45.

135 km do cilja - Vsi ubežniki so ujeti. Zdaj so z begom poizkusili Marc Soler(UAE), Davide Formolo (Movistar) in Lorenzo Fortunato (Astana).

136 km do cilja - Številni kolesarji so odstopili. Neilson Powless (EF Education-Easypost), Cristian Rodriguez (Arkea), Emils Liepins (DSM-Firmenich), Ilan van Wilder (Soudal-Quick Step) so nekateri. Četrtkov množični padec je pri marsikomu pustil posledice.

138 km do cilja - Danes bodo kolesarji morali opraviti s 4269. višinskimi metri.

140 km do cilja - Z begom so poizkusili Tim Wellens (UAE Emirates), Enzo Leijnse (DSM-Firmenich), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Mathis Le Berre (Arkea-B&B Hotels), Sean Quinn (EF Education-Easypost), ki imajo pred glavnino 10 sekund prednosti. Kolesarji se ves čas vzpenjajo, a se uradno še ni začel prvi vzpon I. kategorije, ki sliši na ime Col des Saises. Ta bo v dolžini 9,4 kilometra in ima 6,6-odstotni povprečni naklon.

10.20 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Danes je na Kriteriju po Dofineji čas za kraljevsko etapo. Slovenski šampion Primož Roglič, ki je v velikem slogu slavil zmago v petek in po koncu dneva povedal, da njegova rama čuti posledice četrtkovega padca, kolesari v rumeni opravi vodilnega. Etape niso začeli Tao Geoghegan Hart, Hugo Toumire, Logan Currie in Clément Russo. Posledice četrtkovega padca so pustile posledice.

V skupnem seštevku ima pred drugim Remcom Evenpoelom, ki je moral včeraj predati rumeno majico našemu kolesarju, 19 sekund prednosti. Tretji Matteo Jorgenson zaostaja 58 sekund.