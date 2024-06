PODROBNEJE: Kriterij po Dofineji, 6. etapa (Hauterives–Le Collet d'Allevard, 174,1 km)



Vrstni red po 6. etapi:

Cilj! Primož Roglič je zmagovalec 6. etape Kriterija po Dofineji in novi nosilec rumene majice! To je njegova 81. zmaga v karieri. Njegov najbližji tekmec Remco Evenepoel je v cilj pripeljal z 42 sekundami zaostanka in je v skupnem seštevku zdaj drugi, 19 sekund za rumeno majico. Do konca dirke sta samo še dve zahtevni gorski etapi.

🏆 Victoire de @rogla en haut du Collet d’Allevard



🏆 @rogla wins at the top of Collet d’Allevard #Dauphiné pic.twitter.com/lCG3gV8cQv — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7, 2024

🔥 Une montée parfaitement gérée par 🇸🇮@rogla, pour s'emparer de la 6ème étape du #Dauphiné. Revivez le final de l'étape du jour.



🇸🇮 @rogla perfectly managed the last part of the climb to win at Le Collet d'Allevard! Relieve the final of the stage. pic.twitter.com/i6HigNSUxV — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7, 2024

Kilometer do cilja: Samo Ciccone lahko sledi Vlasovu in Rogliču. Bo Slovenec že danes oblekel rumeno majico? Evenepoel pospešuje!



2.5 km do cilja: Vlasov in De Plus še vedno vztrajata na čelu dirke, le nekaj sekund za njima je skupina z Rogličem, Cicconejem, Jorgensonom, Rodriguezom in Geejem. Bo Roglič že danes oblekel rumeno majico?



Štiri km do cilja: Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) in Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) sta že dohitela Romaina Grégoira. 21-letni Francoz iz ekipe Groupama - FDJ se je danes res izkazal. V ozadju je pospešil tudi Giulio Ciccone (Lidl - Trek), Roglič je tik za njim. Tudi Derek Gee je še vedno zraven. Evenepoel vozi v svojem tempu in ne odgovarja na napade.

Pet km do cilja: Glavnina je ujela predzadnjega 'ubežnika' Corta, Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) pa je silovito pospešil. Hitro se je odzval tudi Aleksandr Vlasov, pomočnik Primoža Rogliča pri Bori-hansgrohe. Kot kaže bosta hitro ujela še zadnjega ubežnika Romaina Grégoira (Groupama - FDJ), ki močno krvavi iz nosu.

Osem km do cilja: 21-letni Francoz Romain Grégoire (Groupama - FDJ) je pospešil in se odlepil od Magnusa Corta. Pred glavnino ima še vedno minuto prednosti, a težko, da bo zdržal do konca, saj že ves dan vozi na čelu dirke. V glavnini tempo narekujejo kolesarji Ineosa, ki danes stavijo na Carlosa Rodrígueza, Roglič ima ob sebi še vedno tri pomočnike. Vozi takoj za vodilnim Remcom Eveneoelom. Zraven so tudi Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), tretji v skupnem seštevku, Giulio Ciccone (Lidl - Trek) in Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).

Attaque de 🇫🇷 @GrgoireRomain2, suivi par 🇩🇰 @MagnusCort. Ils sont seuls en tête désormais.



🇫🇷 @GrgoireRomain2 attacks, followed by 🇩🇰 @MagnusCort. They are now 2 riders at the front.#Dauphiné pic.twitter.com/igfrSUqfol — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7, 2024

11 km do cilja: Kolesarji so že na zadnjem vzponu dneva Le Collet d'Allevard, ki bo brutalen. Ekipe v glavnini so pospešile, prednost ubežnikov (na čelu dirke sta samo še dva kolesarja, to sta Magnus Cort in Romain Grégoire) znaša samo še dobro minuto. Tao Geoghegan Hart (Lidl - Trek) je popustil.

🏁 11 km



⛰ C'est parti pour Le Collet d'Allevard !

⛰ Le Collet d'Allevard: here we go!#Dauphiné pic.twitter.com/AkZ4JQDTwU — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7, 2024

17 km do cilja: Ubežna skupina, v kateri je še pet kolesarjev, tudi Magnus Cort, zmagovalec 2. etape, se bliža vznožju ciljnega vzpona, ki bo izjemno zahteven. Gre za vzpon ekstra kategorije (HC) Le Collet d'Allevard na nadmorski višini 1422 metrov. Kolesarje čaka 11,2 kilometra dolg klanec z več kot osemodstotnim povprečnim naklonom, v prvem delu bo naklon skoraj enajstodstoten.



28 km do cilja: Kolesarji v vodilni skupini so zgrešili traso! Napako so zagrešila tudi vozila organizatorja! Ko so ugotovili, da je šlo za napako, so morali obrniti. Napaka jih je stala minuto prednosti pred glavnino.

Cycling is not a serious sport, part 394.



The crowd pointing the way 🙃🙈 #Dauphiné @OutOfCycling pic.twitter.com/DlC42NIG2y — Katy M, Dauphiné edition 🐬 (@writebikerepeat) June 7, 2024

Oh boy, more drama in Dauphine. The breakaway took the wrong road because they followed the organization car not the arrows. There was no marshall to send them the right way so I can't blame them.#Dauphine pic.twitter.com/RUyBENhRZn — Mihai Simion (@faustocoppi60) June 7, 2024

33 km do cilja: Ubežna skupina, ki jo je uspel uloviti tudi Thibault Guernalec, ki je padel v enem od ovinkov na spustu, se približuje vznožju ciljnega vzpona Le Collet d'Allevard, kjer pričakujemo obračun favoritov za skupno zmago. Tempo glavnine narekujejo kolesarji ekipe Lidl-Trek, tik za njimi je Rogličeva ekipa BORA-hansgrohe.

42 km do cilja: Ubežna skupina je že prečkala drugi gorski cilj etape - najhitrejši je bil Thibault Guernalec, ki je pobral novih pet točk v seštevku za pikčasto majico - in je že na spustu, kjer smo bili spet priča prizoru, ki ga nikoli ne želimo videti. V zavoju sta s ceste zapeljala Mason Hollyman (Israel - Premier Tech) in Thibault Guernalec (Arkéa - B&B Hotels), a sta se hitro pobrala. Upamo, da sta jo odnesla brez posledic. V ospredju še vedno vztraja četverica Cort, Grégoire, Livyns in Fancellu, ki ima še tri minute in pol prednosti pred glavnino.

60 km do cilja: Karavana se bliža vznožju drugega gorskega cilja današnje etape. Pred njimi je klanec druge kategorije Col du Granier, ki ima vrh na 129. kilometru trase in na nadmorski višini 1136 metrov. Klanec je dolg 8,9 kilometra in ima 5,4-odstoten povprečni naklon.

66 km do cilja: Kolesarji so že na vmesnem cilju v kraju Les Échelles. Najhitrejši je bil Magus Cort, zmagovalec druge etape Dofineje in za en dan nosilec rumene majice. Danec je osvojil deset točk in tri odbitne sekunde in je virtualno novi vodilni v seštevku za zeleno majico.

# KOLESAR TOČKE BONUS 1 CORT Magnus 10 3'' 2 FANCELLU Alessandro 6 2'' 3 GRÉGOIRE Romain 4 1''

74 km do cilja: Kolesarji so odkljukali 100 kilometrov z današnje trase. Ubežna šesterica ima že skoraj šest minut prednosti pred glavnino, oz. kot so preračunali na spletni strani ProcyclingStats, na cesti to znaša štiri kilometre in 240 metrov.

🇫🇷 #Dauphiné



Halfway through today's stage. A quick look back at the morning as we are getting closer to the mountains. ⛰️



📸 Sprintcycling pic.twitter.com/huc0skLHhC — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) June 7, 2024

103 km do cilja: Še 34 kilometrov do vmesnega cilja v kraju Les Echelles. Ubežna šesterica ima še vedno dobrih pet minut prednosti pred glavnino.

🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩

🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦 km do cilj🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦

🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦

🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦

⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️

⬜️⬜️🚴🏻‍♂️⬜️⬜️🚴🏻‍♂️⬜️⬜️🚴🏻‍♂️⬜️⬜️🚴🏻‍♂️⬜️⬜️🚴🏻‍♂️⬜️⬜️🚴🏻‍♂️⬜️

⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️… https://t.co/dUxVboq7n0 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7, 2024

113 km do cilja: Ubežna skupina šestih kolesarjev na razgibanem terenu povečuje prednost pred glavnino. Ta zdaj znaša že več kot pet minut.

🏁 118 km



🚴🏻‍♂️ 5'05" d'écart entre les échappés et le peloton. Suivez en direct l'étape du jour avec le race center 👉 https://t.co/a2Sqs1D0Xf



🚴🏻‍♂️ The peloton is 5'05'' behind the breakaway. Follow live the race with the race center by @nttdata_inc 👉 https://t.co/M8jeRAnvC2… pic.twitter.com/WJ2syju0n1 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7, 2024

132 km do cilja: Vodilna skupina - Magnus Cort (Uno-X Mobility), Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Arjen Livyns (Lotto-Dstny), Mason Hollyman (Israel-Premier Tech) in Alessandro Fancellu (Q36.5) - je na 45. kilometru trase in ima pred glavnino že več kot štiri minute prednosti. Med ubežniki je v skupnem seštevku dirke najvišje rangiran Cort, ki za vodilnim Evenepoelom zastaja 6:14 minute.



Juan Ayuso je bil kljub odstopu zaradi poškodbe danes dobro razpoložen:



142 km do cilja: Ubežna skupina šestih kolesarjev je že prečkala prvi gorski cilj današnje etape. Najhitrejši je bil Thibault Guernalec (Arkéa - B&B Hotels), moštveni kolega Mathisa Le Berre, nosilca pikčaste majice.

152 km do cilja: V ubežni skupini so poleg Magnusa Corta (Uno-X Mobility), zmagovalca 2. etape dirke po Dofineji, še Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Arjen Livyns (Lotto-Dstny), Mason Hollyman (Israel-Premier Tech) in Alessandro Fancellu (Q36.5). Skupina ima sedem kilometrov do vznožja prvega vzpona današnje etape Côte de la Côte-Saint-André, dobre tri minute prednosti pred glavnino.

🏁 152 km



🚴🏻‍♂️ L'écart entre les échappés et le peloton croît, avec 3'05" d'avance pour les 6 hommes de tête.



🚴🏻‍♂️ A 3'05'' gap between the breakaway and the peloton now. #Dauphiné pic.twitter.com/EGsBuYoIBY — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7, 2024

12.55 - Uradni začetek 6. etape Kriterija po Dofineji. Kmalu so se začeli vrstiti napadi. Skupini šestih kolesarjev, v kateri je tudi zmagovalec druge etape Magnus Cort, je hitro uspelo nabrati precej prednosti pred glavnino.



12.45 - Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Danes upamo na manj dramatičen dan, kot smo ga doživeli včeraj. Dobra novica je, da jo je Primož Roglič, ki je včeraj potarnal, da je v množičnem padcu padel na že poškodovano ramo, odnesel brez večjih poškodb in bo nadaljeval z dirko. Kot je povedal za Val 202, je v rami "bolj ali manj ostalo vse na mestu, je pa notri nekaj tekočine." Slovenski as bo z dirko vseeno nadaljeval in se odločal iz dneva v dan. V izjavi za organizatorja je še dejal, da mu ni toliko mar za rezultat kot pa za krepitev kemije znotraj ekipe.





Že pred začetkom etape je več ekip poročalo o odstopih njihovih kolesarjev. Zaradi posledic padca se je z dirke umaknil Juan Ayuso (UAE Emirates), ki je predviden za nastop na letošnjem Touru. Včeraj so iz ekipe sporočili, da ima globoke ureznine v levem komolcu in kolku. Španec se je danes pojavil na predstavitvi ekip, a je pozneje ugotovil, da so posledice padca enostavne prevelike, da bi z dirko nadaljeval.

Startna lista dirke po Dofineji se je po včerajšnjem padcu precej skrčila, na dirki pa ostajata glavna favorita Remco Evenepoel in Primož Roglič. Foto: Guliverimage

Prav tako ne bomo videli Harryja Sweenyja in Lukasa Nerurkarja iz ekipe EF Education - EasyPost. "Lukas je bil pozitiven na testu za covid, Harry pa ima respiratorne težave, a ne gre za covid," so sporočili iz ekipe EF. Tudi ekipa Bahrain-Victorius je ostala brez dveh kolesarjev, že včeraj pa je odstopil Rainer Kepplinger. "Jasha Sütterlin in Kamil Gradek ne bosta startala 6. etape. Sütterlin si je poškodoval kolk, Gradek pa zlomil roko. Želimo jima hitro okrevanje," so zapisali na družbenih omrežjih. Zaradi poškodbe sta odstopila tudi Belgijec Kobe Goossens iz ekipe Intermarché - Wanty in Luksemburžan Alex Kirsch (Lidl - Trek).



Šesta etapa z zahtevnim ciljnim vzponom se bo uradno začela ob 12.55.