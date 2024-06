Primož Roglič se jim je zahvalil

Nova gorska etapa, nova zmaga za Primoža Rogliča, ki je na odlični poti, da v nedeljo osvoji Kriterij po Dofineji. Po koncu dneva je pohvalil odlično delo moštvenih kolegov, ki ne glede na četrtkov padec stiskajo zobe in mu pomagajo do morebitne druge skupne zmage na Kriteriju po Dofineji. V nedeljo ga čaka še en gorski dan, v katerem bi lahko prišel do tretje zaporedne etapne zmage.

Drugič zapored je Primož Roglič (BORA - hansgrohe) osvojil etapo na Kriteriju po Dofineju in drugič s ciljem v klanec. V petek je v zaključku strl odpor Giulia Cicconeja (Lidl-Trek), danes zmagovalca Dirke Pariz-Nica Mattea Jorgensona (Visma | Lease a Bike).

Slednji je v skupnem seštevku zdaj drugi, potem ko Remco Evenepoel tudi tokrat ni mogel zdržati tempa na zaključnem vzponu, ki ga je diktiral Rogličev moštveni kolega Aleksandr Vlasov. Belgijec je v skupnem seštevku padel celo na peto mesto in za Roglo zdaj zaostaja 2:15.

Pohvalil moštvene kolege

"Verjetno je bila videti lažja zmaga, kot je dejansko bila. Težak dan je bil, huh," je v svojem slogu po novi etapni zmagi dejal slovenski šampion, ki ima pred odločilnim dnevom 1:02 prednosti pred najbližjim zasledovalcem, medtem ko tretji Derek Gee zaostaja 1:13.

Poglejte si zaključni kilometer sobotne etape

"Fantje so naredili neverjetno delo. Od štarta do cilja so imeli vse pod nadzorom, zato sem vesel, da sem imel noge za zaključek," je Roglič pohvalil moštvene kolege, ki so na zadnjem vzponu dodobra navili tempo in ujeli tudi zadnjega ubežnika Marca Solerja (UAE Emirates), ki je bil določen del dneva virtualno v rumeni majici vodilnega.

Zgrabil priložnost, v nedeljo še en peklenski dan

V zaključku izjemno težkega vzpona, ki je bil tudi najtežji na dirki – povprečni naklon je bil prek 9 odstotkov -, je ostalo še devet kolesarjev. Roglič je čakal in na koncu skočil proti drugi zmagi na Kriteriju po Dofineji: "Bila je priložnost in ker so fantje pred tem opravili tako dobro delo, sem se jim želel na ta način zahvaliti. Vsi še čutimo posledice četrtkovega padca. In po teh težkih etapah se nihče ne počuti bolje. Zaradi truda, ki smo ga vložili, lahko praznujemo in se veselimo."

Foto: Guliverimage

Zadnji dan dirke ne bo nobene parade šampionov, kot smo to vajeni na Grand Tourih. V nedeljo bodo kolesarji odpeljali še tretjo zaporedno gorsko etapo, ki se bo končala z zaključnim vzponom. Pred tem bodo imeli tri gorske cilje – od tega dva I. in enega III. kategorije. Cilj etape in dirke bo nato na Plateau des Glieres (Col des Glieres), na katerega bo vodil 9,4 kilometra dolg vzpon s povprečno 7,1-odstotno naklonino.

Če bo vse potekalo tako, kot bi moralo, bo Primož Roglič po letu 2022 še drugič osvojil Kriterij po Dofineji in se na najboljši možen način odpravil na zadnje priprave pred osrednjim vrhuncem leta, ki sliši na ime Tour de France.

Rezultati 7. etape

Results powered by FirstCycling.com