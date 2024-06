Primož Roglič je v zahtevni 6. etapi Kriterija po Dofineji dokazal, da je kljub padcem v preteklih dneh v izjemni formi. V etapi s ciljem na vzponu Le Collet d'Allevard se je pripeljal do etapne zmage, 81. zmage v karieri, prve v dresu ekipe BORA - hansgrohe, in prevzel vodstvo na dirki. Kljub pozitivnemu izkupičku dneva je priznal, da včerajšnji padec ni minil brez posledic.

🎙 : "Je gagne enfin une course, ça faisait longtemps." - Ecoutez l'interview complète de 🇸🇮 @rogla, heureux et reconnaissant du travail effectué par son équipe depuis le début.



🎙 : "Finally I win a race, it’s been a while." - Listen to the full interview by 🇸🇮 @rogla, happy… pic.twitter.com/WAQSvMJF2B — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7, 2024

"Zaradi leve rame sem bi precej omejen, z roko ne morem niti seči v žep, cel dan se čudno držim, ampak noge so delale odlično. Glede tega se ne smem pritoževati. Končno sem zmagal, trajalo je nekaj časa. Fantje so res odlično delali, že v drugi etapi smo bili blizu, včeraj smo bili vsi na tleh, ampak smo se pobrali. Danes lahko uživamo," se je smejalo Primožu Rogliču, ki je danes zmagal že enainosemdesetič v karieri, prvič v dresu nove ekipe BORA - hansgrohe.

Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Roglič je z etapno zmago na zahtevni gorski preizkušnji od Hauterivesa do Le Collet d'Allevarda prevzel tudi skupno vodstvo na dirki in bo jutri vozil v rumeni majici. Do zdaj vodilni Belgijec Remco Evenepoel je za Rogličem zaostal 42 sekund, v skupnem seštevku dirke pa je njegov zaostanek 19 sekund. Američan Matteo Jorgenson ostaja na tretjem mestu in zaostaja 58 sekund. Do konca dirke sta še dve zahtevni gorski etapi.

Evenepoel je športno sprejel poraz:

🤝 Le respect et le fair play entre @EvenepoelRemco et @rogla



🤝 True sportsmanship between Remco and Rogla #Dauphiné pic.twitter.com/Hb0aRvm1Fx — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7, 2024

Štiriintridesetletni slovenski šampion je sicer pred etapo dejal, da mu na tej dirki ni pomemben rezultat, ampak mu je pomembneje, da z novimi sotekmovalci nabere čim več tekmovalni dni. Tudi za nadaljevanje dirke si je zaželel, da se izogne padcem in ostane na kolesu, vse ostalo bo bonus.

Vrstni red po 6. etapi Kriterija po Dofineji:

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: