PODROBNEJE: Kriterij po Dofineji, 8. etapa (Thones–Plateau des Glières, 160,6 km)

💛 @rogla garde son @MaillotjauneLCL pour une poignée de secondes. Il remporte le #Dauphiné 2024 pour 8 secondes !



💛 @rogla keeps his #MaillotJauneLCL for a few seconds. He wins the #Dauphiné 2024 by 8 seconds! pic.twitter.com/eHhoy9skDH — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2024

🏆 @_rccarlos remporte la dernière étape du Dauphiné devant @MatteoJorg



🏆 Carlos Rodriguez wins the #Dauphiné last stage in front of Matteo Jorgenson pic.twitter.com/17mfWYZKtM — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2024

Cilj! Carlos Rodriguez (INEOS) je veliki zmagovalec 8. etape Kriterija po Dofineji, Primož Roglič (BORA-hansgrohe) pa je le za nekaj sekund ubranil rumeno majico in zmago na dirki! To je njegova prva skupna zmaga v dresu nove ekipe in 84. zmaga v karieri. Drugo mesto v skupnem seštevku dirke je osvojil Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), ki ga je do rumene majice ločilo zgolj osem sekund, tretje pa Kanadčan Derek Gee (Israel-Premier Tech) z zaostankom 36 sekund.

Rezultati po zadnji etapi Kriterija po Dofineji:

Kilometer do cilja: Roglič se bori za rumeno majico! Za Jorgensonom, drugim v skupnem seštevku dirke, zaostaja že 41 sekund!

3 km do cilja: Carlos Rodriguez (INEOS), Derek Gee (Israel) in Matteo Jorgenson (Visma) še vedno vozijo na čelu dirke, medtem ko Primož Roglič, ki ima pred Jorgensonom dobro minuto prednosti v skupnem seštevku, zaostaja že 39 sekund.

7 km do cilja: Giulio Ciccone (Lidl-Trek) je silovito pospešil in zdaj sam vozi na čelu dirke. Pred skupino z rumeno majico ima 14 sekund prednosti. Tudi Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) je pospešil in hitro zmanjšal prednost Italijana. Odzvali so se tudi Carlos Rodriguez (INEOS), Derek Gee (Israel) in Matteo Jorgenson (Visma), ki za Rogličem v skupni razvrstitvi zaostaja dobro minuto. Tudi njemu diši etapna zmaga, če ne celo kaj drugega.

9.5 km do cilja: Ubežna deveterica, ki ima pred glavnino manj kot pol minute prednosti, kar verjetno ne bo dovolj za etapno zmago, je že zagrizla v ciljni vzpon Plateau des Glières. Zaključni klanec Dofineje je dolg dobrih devet kilometrov in ima 7,2-odstoten povprečni naklon, z max delom tudi nad 10-odstotkov. Tempo glavnine narekuje Mads Pederson (Lidl-Trek), ki bo dal vse iz sebe za čim boljši položaj moštvenega kolega Giulia Cicconeja.

26 km do cilja: Kolesarji so opravili še z dvema nekategoriziranima vzponoma, sledi zaključni vzpon na Plateau des Glières. 9,4 kilometra in povprečno 7,2-odstotna naklona bo povsem za konec Kriterija po Dofineji. Od tega bo šlo šest kilometrov vzpona prek deset odstotkov. Dva kilometra pred ciljem se bo trasa skoraj zravnala, kjer bo prostor za okronanje kralja letošnje izvedbe francoske dirke. Ubežna skupina z devetimi kolesarji ima še 1:40 minute prednosti pred glavnino s favoriti.

🏁 32 km

9️⃣ 🚴‍♂️ < 2’15” < 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚗@BORAhansgrohe l’équipe du @MaillotjauneLCL reprend le contrôle du peloton et limite l’écart avec l’échappée.@BORAhansgrohe the #MaillotJauneLCL team, takes control of the peloton and limits the gap to the breakaway.#Dauphiné pic.twitter.com/G9LrpBKbmI — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2024

58 km do cilja: Vodilna skupina, v kateri je zdaj samo še devet kolesarjev, je že prečkala gorski cilj Le Salève, kjer je kolesarje oviral močan veter. Najhitrejši je bil Soler, najbolj borbeni kolesar sobotne etape, ki je z novimi desetimi točkami v virtualni razvrstitvi za pikčasto majico napredoval na drugo mesto, tik za Fortunatom. Sledi daljši spust in nato ciljni vzpon do Plateau des Glièresa. Skupina s favoriti zaostaja 1.40 minute, na čelu skupine vozijo kolesarji Ineosa, ki danes stavijo na Carlosa Rodrigueza.

KOLESAR TOČKE 1 SOLER Marc 10 2 GAUDU David 8 3 SEPÚLVEDA Eduardo 6 4 QUINN Sean 4 5 MARTIN Guillaume 2

61 km do cilja: Kolesarji so tik pod vrhom vzpona 1. kategorije Le Salève. Ubežna skupina se krči, Prodhomme in Fortunato, ki danes namesto Rogliča nosi pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih, nista zmogla ostrega tempa in sta zaostala. Skupina z Rogličem, ki iz metra v meter postaja vse manjša, zdaj zaostaja še dve minuti in pol.

🏁 59 km - 2’25” ⏱️



L’échappée ne compte plus que 9️⃣ coureurs, @lorenzfortunato et @NicoProdhomme sont distancés du groupe.



The breakaway is down to 9️⃣ riders, with @lorenzfortunato and @NicoProdhomme behind.#Dauphiné pic.twitter.com/A8TcrUcoDf — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2024

🏁 63 km - 2’25” ⏱️



Le porteur du maillot à pois @lorenzfortunato 🔵⚪️ est distancé du groupe de tête pendant que l'équipe @INEOSGrenadiers accélère dans l’ascension.



The holder of the polka-dot jersey, @lorenzfortunato 🔵⚪️ is distanced from the leading group as… — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2024

70 km do cilja: Ubežna enajsterica se že vzpenja na Le Salève, dobrih 12 kilometrov dolg klanec 1. kategorije. Pred glavnino imajo že več kot štiri minute prednosti.

75 km do cilja: Vodilna skupina ima še pet kilometrov do vznožja vzpona 1. kategorije Le Salève. Klanec je dolg dobrih 12 kilometrov in ima 6,8-odstoten povprečni naklon. Najtežji del bo predstavljal med četrtim in sedmim kilometrom, ko bo naklon ceste na določenih delih tudi več kot 11 odstotkov. Ubežniki ohranjajo več kot tri minute in pol prednosti pred glavnino.

🏁 80 km

1️⃣1️⃣ 🚴‍♂️ < 3’40” < 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚗



L’écart entre les échappés et le peloton augmente et atteint maintenant les 3'40''.



The gap between the breakaway and the peloton is now 3'40''. #Dauphiné pic.twitter.com/oVxHtd4dya — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2024

107 km do cilja: Vodilna skupina, ki ima zdaj že več kot tri minute prednosti pred glavnino, je že na vmesnem cilju v kraju Saint-Jean-de-Sixt, ki leži na nadmorski višini 957 metrov. Najhitrejši je bil Francoz David Gaudu iz ekipe Groupama-FDJ. Osvojil je deset točk in tri odbitne skeunde. Sledi daljši spust in nekaj ravnine vse do 90. kilometra, ko bodo kolesarji pred seboj zagledali Le Saleve – gorski cilj I. kategorije (12,1 km/6,8 %). Najtežji del bo predstavljal med četrtim in sedmim kilometrom, ko bo naklon ceste na določenih delih tudi več kot 11 odstotkov.

116 km do cilja: Ubežna skupina 11 kolesarjev ima okoli 2:40 minute prednosti pred glavnino, kjer tempo narekujejo kolesarji BORA-hansgrohe, ki branijo rumeno majico Primoža Rogliča.

🚴🏻‍♂️ Dernière les 11 échappés, c'est bien évidemment l'équipe @BORAhansgrohe qui imprime le rythme du peloton pour défendre le #MaillotJauneLCL de 🇸🇮@rogla 💛#Dauphiné pic.twitter.com/jqgJeHwjmn — Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) June 9, 2024

128 km do cilja: Ubežna skupina je že prečkala drugi gorski cilj etape, gorski cilj III. kategorije Col de Esserieux (4,2 km/5,4 %). Tudi tokrat je bil najhitrejši Fortunato (Astana), ki je osvojil dve točki, medtem ko se je Wellens (UAE) moral zadovoljiti z eno. Njegov moštveni kolega Pavel Sivakov, ki je tako kot Wellens planiran za nastop na francoskem Touru, je odstopil z Dofineje, so na družbenih omrežjih pravkar sporočili organizatorji. Enako velja za Antonia Pedrera iz Movistarja in Floriana Sénéchala (Arkéa - B&B Hotels).

137 km do cilja: Zasledovalna skupina je na spustu ujela ubežno, tako da je zdaj na čelu dirke 11 kolesarjev: Sean Quinn (EFE), Marc Soler in Tim Wellens (UAE Emirates), Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike), Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan Team), Bruno Armirail in Nicolas Prodhomme (oba Decathlon AG2R La Mondiale Team), David Gaudu (Groupama-FDJ), Omar Fraile (Ineos), Guillaume Martin (Cofidis) in Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny).

🏁 132 km - 2’10” ⏱️



🚴‍♂️💨 Le groupe de poursuivants à rejoint la tête de course dans la descente du Col de la Forclaz.



🚴‍♂️💨 The chasing group catched up with the leading group on the descent of the Col de la Forclaz.#Dauphiné https://t.co/n9CSwnZe2g — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2024

147 km do cilja: Vodilna skupina petih kolesarjev (Quinn, Soler, Lemmen, Fortunato inn Prodhomme) je že prečkala prvi gorski cilj današnje etape Col de la Forclaz-de-Montmin (7.1 km, 7.2%). Najhitrejši je bil Fortunato, ki je osvojil 10 točk, tik za njim je črto prečkal Soler in osvojil osem točk.

Foto: A. S. O. 10.30 - Z zamahom startne zastavice se je tudi uradno začela zadnja, osma etapa dirke po Dofineji. Tudi danes se vrstijo poskusi bega, nekaj prednosti so si uspeli privoziti ameriški državni prvak Sean Quinn (EFE), Marc Soler (UAE Emirates), Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike) in Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan Team), kmalu pa se jim je pridružil še Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team). V vodilni skupini je najvišje rangiran kolesar Soler, ki v skupni razvrstitvi z nekaj več kot sedmimi minutami zaostanka zaseda 15. mesto.

🙌 Départ de la 8e et dernière étape de ce #Dauphiné

🙌 They are off on the last stage of the #Dauphiné pic.twitter.com/QxJrxU4FJ4 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2024

🇫🇷 #Dauphiné



Sepp Kuss will not start the final stage of the Dauphiné. He has not been feeling one hundred percent in the past stages. With his preparation for the Tour de France in mind, it was decided to take the necessary rest. pic.twitter.com/MFFhUu6qqX — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 9, 2024

V Thonesu se bo čez nekaj trenutkov tudi uradno začela zadnja etapa letošnjega kriterija po Dofineji. Že nekaj ur pred začetkom etape so iz Visme sporočili, dazaradi slabega počutja, ki se vleče že nekaj dni, z dirko ne bo nadaljeval. Z mislimi na letošnji Tour, ki je tik za vogalom, si bo vzel nekaj časa za počitek. Poleg Kussa so odstopili(Astana Qazaqstan),(Lidl-Trek),(Arkea-B&B Hotels),(Intermarché-Wanty) in(Q36.5).