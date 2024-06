Remco Evenepoel se ne zmeni za takšne ljudi

V sobotni kraljevski etapi Remco Evenepoel tako kot v petek ni mogel slediti tempu najboljših na zaključni klanec. Danes je za ponovnim zmagovalcem Primožem Rogličem zaostal 1:46 in z drugega padel na skupno šesto mesto.

"Kaj sem se danes naučil? Da moram še delati. Razumem ljudi, ki dvomijo, vendar me to ne gane. Ne vpliva name. Zagotovo moram še delati. Ni razloga za paniko. Moram postati boljši," je v cilju sedme etape na Samoensu razlagal Belgijec.

V dopoldanskem času smo lahko prebrali besede šefa ekipe Soudal Quick-Step Patricka Lefeverja, ki je v kolumni za Het Niewsblad razlagal o Remcovih težavah s težo: "Pred Dofinejo sem vsem novinarjem dejal, da morajo biti naši kolesarji v najboljši formi konec junija, na startu Toura. Če bi bil Remco že zdaj v najboljši formi, bi imeli težavo. To bi moral raztegniti v naslednjih šest tednov. Kar zadeva težo, Remco še ni na ravni za Tour de France. Kilogram ali kilogram in pol mora še izgubiti, kar gre pri njem sicer gladko. Po koncu Dofineje gre ekipa na traso etape, ki se konča na Isola 2000. Tam bomo delali na naših zadnjih odstotkih priprav."