Najuspešnejšo kolesarsko ekipo zadnjih let Visma | Lease a Bike bo po letošnji sezoni zapustil športni direktor Merijn Zeeman. Presenetljivo novico, o kateri so se najprej danes razpisali nizozemski mediji, so potrdili tudi v ekipi, ki je lani osvojila vse tri tritedenske dirke. Po lanski sezoni so čebele zapustili slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič, trener Marc Lamberts, pa tudi mož, ki je skrbel za stike z javnostjo, Ard Bierens.

Bierensa je v svoje vrste zvabil nizozemski nogometni velikan PSV Eindhoven in tudi Merijn Zeeman se iz kolesarskega sveta seli v nogometnega, poročajo nizozemski mediji. Kariero bo nadaljeval pri prvoligašu AZ Alkmaar. Zeeman je bil športni direktor nizozemske kolesarske ekipe trinajst let in eden ključnih mož pri preroditvi moštva in je lahko iz prve vrste pospremil največje uspehe čebel.

V njegovem času so rumeno-črni osvojili dva Toura z Jonasom Vingegaardom in tri Vuelte s Primožem Rogličem. Slovenec jim je lani prinesel še zmago na italijanskem Giru, pa pomagal Američanu Seppu Kussu do slavja na Vuelti. Leto 2023 je bilo za tedaj še Jumbo – Vismo izjemno uspešno, na grand tourih so dosegli hat trick, slavili na Giru, Touru in Vuelti. Samo Roglič je čebelam od leta 2016 do 2023 pridirkal 74 zmag.

Odločitev sprejeta s težkim srcem

Richard Plugge se je lani takole veselil zmagoslavja Primoža Rogliča na Giru. Letos Slovenca ni več v njegovi ekipi, po sezoni bo izgubil še športnega direktorja Merijna Zeemana. Foto: Reuters "To je bila težka odločitev, ki sem jo sprejel s težkim srcem. Prehodili smo dolgo pot in skupaj smo postali ena najuspešnejših ekip v zadnjih letih. Neverjetno sem ponosen na to. Naša kultura z našimi ljudmi in naš inovativen pristop sta zagotovila velik razvoj, v katerem smo lahko skupaj pisali zgodovino, pri čemer je uspešno leto 2023 absolutni vrhunec," je ob potrditvi novice, da po sezoni 2024 zapušča ekipo, dejal Zeeman.

"Ekipa Visma | Lease a Bike je moja družina, v katero že 13 let z ljubeznijo vlagam svojo dušo in srce. Verjamem pa tudi, da je za razvoj vseh dobro, da skozi čas iščemo nove izzive in spodbude. Delal bom kot generalni direktor nogometnega kluba AZ. Ta korak si upam narediti tudi zato, ker bom našo močno strokovno organizacijo, ki jo vodi moj dober prijatelj Richard Plugge, kmalu prepustil v zelo dobrih rokah svojih sodelavcev. A najprej želimo skupaj pisati zgodovino, tudi leta 2024. Temu smo v celoti predani z zelo dobrim začetkom leta in to močno želimo nadaljevati v prihodnjih mesecih," je še dodal.

Izvršni direktor kolesarske ekipe Richard Plugge obžaluje odločitev kolega. "Mislim, da je velika škoda, da Merijn, prijatelj in dragi sodelavec, zapušča našo organizacijo. Razumem njegovo motivacijo in spoštujem njegovo težko odločitev. Skupaj, ob podpori močne in zveste skupine ljudi, smo zgradili ekipo in Merijn je bil neprecenljiv s svojo vizijo in vodstvenimi sposobnostmi. S svojimi idejami, z zagnanostjo, znanjem in pravimi ljudmi okoli sebe je šport nasploh in še posebej našo ekipo dvignil na višjo raven. Za to smo mu izjemno hvaležni!"

