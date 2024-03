Potem ko je Mednarodna kolesarska zveza (UCI) napovedala, da bo natančno pregledala kronometrske čelade, tudi tiste, ki so jih kolesarji Visma | Lease a Bike premierno predstavili na posamičnem uvodnem kronometru Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja in z njimi sprožili pravo poplavo hudomušnih mnenj na družbenih omrežjih, so se Nizozemci odzvali s sporočilom za javnost. Zatrdili so, da čelade upoštevajo vse smernice UCI. So pa medtem pri UCI že prepovedali uporabo "nogavice", ki jo pod kronometrsko čelado proizvajalca Specialized nosijo kolesarji Bore, katere član je Primož Roglič, in Soudal Quick-Stepa Remca Evenepoela. Prepoved bo začela veljati 2. aprila 2024.

Pri Mednarodni kolesarski zvezi (UCI) so v torek kot odgovor na nove kronometrske čelade kolesarjev ekipe Visma | Lease a Bike napovedali izvedbo poglobljene preiskave vse bolj radikalnih čelad za kronometer. Po mnenju zveze bi morala obstajati jasnejša zakonodaja glede oblikovanja čelad. Na napovedano preiskavo so se že odzvali v nizozemskem taboru.

"Ekipa je po prvih tekmovalnih izkušnjah z novimi čeladami modela Giro Aerohaed ll zadovoljna. Vsi kolesarji imajo pozitivno mnenje o čeladi, ekipa, ki skrbi za zmogljivost, je prav tako zelo zadovoljna z novo aerodinamično obliko. V prvi vrsti je Giro Aerohead ll varna čelada, ki ustreza vsem varnostnim predpisom," so pri Vismi zapisali v izjavi za javnost.

"Varnost naših kolesarjev je tako za (proizvajalca čelad, op. p.) Giro kot za ekipo najpomembnejša. Nova čelada ima večji vizir, ki kolesarjem omogoča boljši pregled, Mips (Multi-directional Impact Protection System, op. p.) pa zagotavlja boljšo zaščito pred morebitnimi udarci v glavo. Pri podjetju Giro Sport Design so čelado Aerohead II razvili tako, da izpolnjuje vse pogoje za stresne teste in varnostne certifikate, kot je potrebno za vse čelade, ki se nosijo med tekmovanji."

Foto: Team Visma | Lease a Bike

Pri Vismi so zapisali še, da so v sodelovanju z Girom v razvoj čelad in nadaljnjega razvoja v aerodinamiki vložili ogromno časa, denarja ter energije, in to znotraj pravil Mednarodne kolesarske zveze. Prepričani so, da bodo njihovi kolesarji nove čelade nosili tudi na naslednjih kronometrih te in prihodnje sezone.

S šaljivci na spletu nima nobenih težav, ima pa jih z Mednarodno kolesarsko zvezo

To ni prvi odziv Visme na pomp, ki ga je v javnosti sprožila nova čelada. O njej je spregovoril tudi glavni trener Visme za telesno pripravo Mathieu Heijboer. "Pravilnik o dimenzijah in varnosti je bil pripravljen pred letom dni in znotraj teh okvirov smo delali tako mi kot tudi proizvajalec čelad Giro," je za AD povedal nekdanji kolesar, ki se čudi odzivu UCI. Meni, da ga poganjajo čustva in odzivi na družbenih omrežjih. "S šaljivci na internetu nimam nobenih težav, če pa ima UCI težave z dizajnom čelade, bi morala na to opozoriti takoj, ko smo čelado predložili v odobritev," je bil jasen Heijboer.

Pod drobnogledom UCI-ja so se znašle tudi kronometrske čelade ekipe Bahrain Victorious. Foto: Guliverimage