Še ena strah zbujajoča predstava Jonasa Vingegaarda

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec šeste etape dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. V zahtevni etapi od Sassoferrata do vrha Monte Petrana (180 km) si je z novim strupenim napadom za zaključnem vzponu tako rekoč že zagotovil skupno zmago.

V nedeljo bo na vrsti le še pretežno ravninska etapa v San Benedettu del Trontu (154 km), ki po vsej verjetnosti ne bo več premešala kart na vrhu.

Na njem se je predvsem v zadnjih dveh etapah s prepričljivima zmagama učvrstil Vingegaard. Dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Franciji je danes podobno kot v petek slavil po samostojni vožnji ob koncu etape.

Tokrat je 27-letni Danec napadel okoli šest kilometrov pred ciljem na zadnjem vzponu do Monte Petrana (10 km/8,1 %) in se otresel svojih dveh najbližjih zasledovalcev v skupnem seštevku, Španca Juana Ayusa (UAE Team Emirates) in Avstralca Jaija Hindleyja (Bora-hansgrohe).

Vingegaard je ciljno črto prečkal 26 sekund pred Ayusom in Hindleyjem in slavil 33. zmago v karieri ter šesto to sezono. S tremi etapnimi zmagami je februarja dobil tudi dirko O Gran Camino v španski Galiciji.

V skupnem seštevku ima Vingegaard pred zadnjo etapo v boju za Neptunov trizob 1:24 minute naskoka pred Ayusom in 1:52 pred Hindleyjem.

Slovenci na dirki med dvema morjema letos ne nastopajo. Sta pa Primož Roglič (2019, 2023) in Tadej Pogačar (2021, 2022) dobila štiri od zadnjih petih izdaj te preizkušnje svetovne serije.

