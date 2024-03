Vingegaard že pokazal zastrašujočo moč

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec pete etape dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Na trasi od Torricelle Sicure do Valle Castellana (144 km) je 27-letnik slavil z več kot minuto naskoka pred tekmeci in prevzel modro majico vodilnega na dirki.

Danski kolesar Jonas Vingegaard je napadel 29 kilometrov pred ciljem oziroma na zadnjem kategoriziranem vzponu na San Giacomo. Hitro si je privozil prednost skoraj minute na vrhu prelaza, nato pa na spustu in v zadnjih slabih desetih kilometrih zanesljivo zdržal do cilja za 32. zmago v karieri in peto letos.

Dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Franciji je ciljno črto prečkal 1:12 minute pred zasledovalci. V boju za drugo mesto je bilo šest kolesarjev, največ moči pa je imel Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates). Tretji je bil Avstralec Jai Hindley (Bora-hansgrohe).

V skupnem seštevku ima zdaj Vingegaard 54 sekund naskoka pred Ayusom, tretji je Hindley z zaostankom 1:20 minute.

V soboto bo na sporedu predzadnja etapa od Sassoferrata do Monte Petrana (180 km). Po razgibani trasi kolesarje čaka zaključni vzpon do Monte Petrana (10,1 km/8 %) in skupno 3100 višinskih metrov.