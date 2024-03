Zadnji ubežnik ujet tik pred ciljem, sprint pa Jonathanu Milanu

V ciljnem sprintu je Italijan premagal sicer favorita za takšne razplete Danca Jasperja Philipsena (Alpecin-Deceuninck), tretji je bil Novozelandec Corbin Strong (Israel Premier Tech). Pred tem je glavnina ujela ubežno skupino, v kateri je kot zadnji ostal Norvežan Jonas Abrahamsen, ki pa je v sprintu ostal brez mest v ospredju in končal kot sedmi. Ambrahamsena so ujeli le nekaj deset metrov pred ciljno črto.

🚀It took the sprinters a huge effort to catch our final escapee, who so nearly won in Giulianova. But he was no match for @MilanJonathan_



The Ultimo KM ⤵️



🔱 #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/VlwEo2cJh2