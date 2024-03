Philipsenu druga etapa na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja

Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec druge etape 59. kolesarske dirke svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja. Na 198 kilometrov dolgi ravninski preizkušnji med Camaiorejem in Follonico je kolesar ekipe Alpecin - Deceuninck v sprintu ugnal rojaka Tima Merlierja in Eritrejca Biniama Girmaya.