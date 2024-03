Prva ura resnice za Rogliča in Evenepoela

Po dveh etapah, ki sta se končali z zaključnim sprintom, je čas, da se karte med favoriti za skupno zmago konkretneje premešajo. A bo potrebna složnost, saj kolesarje čaka ekipni kronometer v dolžini 26,9 kilometra.

Etapa v Auxerru se začne z ravnim delom ob reki Yonne, proga pa ima dva manjša vzpona, oba s približno od pet- do šestodstotnim naklonom. Prvi vzpon sledi po petih kilometrih in je blažji od obeh, z višinsko razliko približno 200 metrov v dveh kilometrih. Drugi, Côte de Jussy, se začne po lažjem odseku in je dolg 2,6 kilometra, pri čemer je naklon v prvem delu strmejši s 5,8 odstotka, nato je pot do vrha precej položnejša.

Foto: A.S.O.

V današnji dan veliko upov polagajo pri številnih ekipah. Team Visma | Lease a Bike (Matteo Jorgenson), Soudal-Quickstep (Remco Evenepoel), BORA - hansgrohe (Primož Roglič), Lidl-Trek (Mattias Skjelmose), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ...

Roglič bo preizkusil opremo za kronometer. Foto: Matthis Waetzel/BORA - hansgrohe

Slovenski šampion ima nekaj zaostanka pred osrednjim tekmecem Evenepoelom, ki je v prvi etapi dobil nekaj bonifikacijskih sekund na letečem cilju. Natančneje štiri. Čeprav bodo v nadaljevanju osemdnevne dirke sledile gorske etape, bi lahko današnji ekipni kronometer dodobra premešal karte in spremenil potek dirkanja na preizkušnji Pariz–Nica.

Luka Mezgec bo z moštvenimi kolegi pri Jayco–AlUla začel vrteti pedale ob 15.20.

Startna lista 14.40 ISRAEL - PREMIER TECH

14.44 ALPECIN-DECEUNINCK

14.48 ASTANA QAZAQSTAN TEAM

14.52 LOTTO DSTNY

14.56 ARKEA-B&B HOTELS

15.00 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

15.04 TOTALENERGIES

15.08 TUDOR PRO CYCLING TEAM

15.12 INTERMARCHÉ - WANTY

15.16 UAE TEAM EMIRATES

15.20 TEAM JAYCO ALULA

15.24 COFIDIS

15.28 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

15.32 INEOS GRENADIERS

15.36 BAHRAIN VICTORIOUS

15.44 LIDL-TREK

15.48 SOUDAL QUICK-STEP

15.52 MOVISTAR TEAM

15.56 BORA - HANSGROHE

16.00 TEAM VISMA | LEASE A BIKE

16.04 GROUPAMA-FDJ

Vrstni red po drugi etapi

