"Resnično se želim opravičiti Jasperju Philipsenu in ekipi Alpecin–Deceuninck, čeprav ni bilo namerno. Nisem ... nisem nepremišljen kolesar, ampak vseeno ni nikoli prijetno," se je v Dunkerqueu kolesar moštva Cofidis Bryan Coquard v solzah opravičeval Belgijcu Jasperju Philipsenu, največji žrtvi kaotične tretje etape 112. Dirke po Franciji. Številni kolesarji so za incident, ki se je zgodil 60 kilometrov pred ciljem, okrivili Francoza. "Ni prvič, da je na letečem cilju po nepotrebnem tvegal," je bil jezen Philipsenov moštveni kolega Jonas Rickaert.

Na letečem cilju v Isberguesu je Coquard trčil v nosilca zelene majice Jasperja Philipsena (Alpecin–Deceuninck), ta je pri visoki hitrosti grdo padel in zaradi poškodb odstopil z dirke. 33-letni francoski sprinter je bil po etapi strt. "Grozen dan, da ... Si lahko predstavljate? Biti tisti, ki je sklatil zeleno majico. To ni nekaj, zaradi česar se počutiš dobro," je v solzah pojasnjeval Coquard, vendar pa vztrajal, da ni bil kriv za incident: "Ogledal sem si nekaj posnetkov ... in iskreno povedano, v tistem trenutku res ne vem, kaj se je zgodilo. Imam občutek, da ... Morda se je moje sprednje kolo zataknilo v menjalnik Jonathana Milana ali pa me je morda Laurenz Rex zbil iz ravnotežja ... Resnično ne vem, kaj je povzročilo padec, zagotovo pa ga nisem imel jaz namena povzročiti."

Kaj se je zgodilo?

The green jersey goes DOWN in the battle for the intermediate sprint and it looks like a bad one 💥



That might be the end of Jasper Philipsen's Tour de France 💔 pic.twitter.com/oUbuDJzzh2 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 7, 2025

"Meni se je zdelo, kot da je zapeljal naravnost v Jasperja. Morda mu je zdrsnilo s pedal," pa je incident ocenil Philipsenov moštveni kolega Jonas Rickaert. "Sprva sem bil besen, želel sem odgovore. Trdil je, da si ne more pomagati, ampak to ni prvič, da je na letečem cilju po nepotrebnem tvegal – in zakaj? V najboljšem primeru bo v tej razvrstitvi končal na šestem mestu. Če se želi pomeriti v zaključnem sprintu, je prav, ta je za etapno zmago. Ampak tvegati življenje za deset točk? To je preprosto noro!" je besnel Belgijec.

"Même si ce n'était pas volontaire, je tiens à m'excuser auprès de Philipsen" : Bryan Coquard très touché après l'abandon du maillot vert sur chute #LesRP #TDF2025 pic.twitter.com/eAjNHORA5K — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 7, 2025

Coquard se je branil: "Nisem poskušal tvegati, samo sledil sem Milanu, ko je začel svoj sprint, sploh nisem čutil, da sem se česarkoli dotaknil. Očitno sem izgubil ravnotežje, izgubil sem pedal, čevelj ... Skoraj sem izgubil cel čevelj ... in to je bilo to." Vidno pretresen se je opravičeval: "Resnično se želim opravičiti Jasperju Philipsenu in ekipi Alpecin–Deceuninck, čeprav ni bilo namerno. Nisem ... nisem nepremišljen kolesar, ampak vseeno ni nikoli prijetno."

Rumen karton za Coquarda Sodniki so po etapi podelili kazni, zaradi nevarnega šprinta na letečem cilju sta rumen karton, odvzem trinajstih točk in po 500 švicarskih frankov globe dobila Coquard in Edward Theuns (Lidl – Trek). Zaradi nevarne vožnje v zaključnem šprintu etape je enaka kazen doletela še Davida Ballerinija, medtem ko je bil tudi Rogličev moštveni kolega Danny van Poppel kaznovan s 500 franki, odvzetimi trinajstimi točkami in rumenim kartonom zaradi nevarne vožnje v zaključku etape, ob tem pa je z devetega mesta še nazadoval na končno 36. v etapi.

